- Un barbat de 42 de ani a murit in curtea Primariei din Targu Jiu. Omul a fost gasit fara suflare, pe o banca, de un paznic. Din primele informații, barbatul ieșise sa-și plimbe cațelul și, la un moment dat, i s-a facut rau. S-a așezat pe o banca din curtea Primariei Targu Jiu și acolo a fost gasit fara…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, marti seara a avut loc un accident in apropierea localitatii Cerna. O masina care circula pe DJ 222B a accident un pieton, care se afla pe partea carosabila, iar conducatorul auto a parasit locul accidentului. In urma…

- Circulatia este restrictionata in zona strazii Luica din Capitala, dupa ce o basculanta a lovit mortal o femeie, atunci cand ea a ajuns in zona unui supermarket din apropiere. Politistii incearca acum sa stabileasca daca femeia se afla pe trecerea de pietoni.

- O femeie de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de o canistra cu gaz lacrimogen in timpul protestelor din Franța. Aceasta era la fereastra casei sale din Marsilia, conform BBC. Batrana, care traia...

- Femeia se afla in apartamentul ei de la etajul 4 al unui bloc de locuinte din Marsilia. Proiectilul a lovit-o in zona fetei, a informat media franceza. Batrana a fost transportata de urgenta la un spital din Conception si a fost operata imediat, dar a suferit "un soc opratoriu" si a decedat,…

- Femeia se afla pe o trecere de pietoni in momentul in care a fost accidentata mortal. "In data de 18 noiembrie, in jurul orei 18:50, un conducator auto de 25 de ani din Zalau, in timp ce conducea autovehiculul pe DN1F E81, dinspre municipiul Zalau catre municipiul Cluj-Napoca, in Nadasel,…

- Un adolescent a carui identitate nu a fost inca stabilita a murit electrocutat, marți dupa-amiaza, pe un vagon in Gara Onești pe care se urcase, cel mai probabil, ca sa faca un selfie cu porumbei. In urma arcului electric format, trupul adolescentului a luat foc, pompierii intervenind cu un stingator.…

- Cu un caz neobisnuit de sinucidere s-au confruntat politistii pitesteni. O femeie a murit dupa ce si-a pus o punga pe cap. S-a sufocat, fiind gasita de fiica ei, potrivit Realitatea de Arges.