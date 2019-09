Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romane au transmis duminica un comunicat de presa in care aduc lamuriri despre zvonul care circula pe rețelele de socializare despre un așa zis nor radioactiv care s-ar apropia de Romania ”dinspre Rusia”. Comunicatul este semnat de reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații…

- Un pui de urs ratacit, ajuns in curtea unei locuințe din Cozieni, a fost ajutat astazi sa se intoarca in mediul natural. Prezența puiului de urs in localitate a fost anunțata marți dimineața, in jurul orei 09.20, la dispeceratul IJJ Buzau, printr-un apel prin SNUAU 112. Imediat au fost puse in aplicare…

- O romanca in varsta de 52 de ani a fost reținuta de autoritațile din Italia fiindca a vrut s-o arunce de la etaj pe batrana de 94 de ani pe care era platita s-o ingrijeasca. Femeia a baut bine, iar cand s-a intors acasa, a snopit-o in bataie pe batrana pe care ar fi trebuit s-o ingrijeasca, a notat…

- Mai multi cetateni din Iasi au dat telefon la numarul de urgenta 112 pentru a semnala existenta in centrul orasului a unui bagaj suspect lasat nesupravegheat. Geanta suspecta se afla in vecinatatea unei masini. Mai multe echipaje specializate, dar si oamenii legii au ajuns de urgenta la fata locului.…

- Autoritatile de la Paris au declarat marti ''stare de urgenta climatica'', alaturandu-se numeroaselor municipalitati din lumea intreaga care au initiat un demers similar sau, mai recent, Parlamentelor Regatului Unit si cel al Irlandei, potrivit AFP. Trebuie ''să îndeplinim…

- Autoritatile romane trebuie sa puna in aplicare de urgenta recomandarile Comisiei Europene publicate marti, potrivit carora tara noastra trebuie sa-si creasca tinta pentru energie regenerabila la cel putin 34% din consum pentru 2030, avand in vedere potentialul Romaniei, potrivit unui comunicat al…

- Autoritatile s-au mobilizat rapid dupa ce, marti, singurul drum judetean de pe Valea Slanicului a fost rupt de viitura in doua puncte, la intrare in Lopatari si la iesire din Manzalesti. Ieri, in jurul pranzului se lucra deja in albie la Manzalesti pentru devierea cursului Slanicului si pentru a se…

