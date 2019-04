Stiri pe aceeasi tema

- Batrana de 83 de ani care a fost concediata dupa ce presa a relatat ca la varsta sa continua sa lucreze la o gradinita dintr-o localitate din Gorj va fi reangajata, iar directoarea unitatii urmeaza sa primeasca o sanctiune, a declarat ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, marti, la…

- "Si eu am vazut momentul prezentarii si m-a impresionat, m-a impresionat ca la varsta pe care o avea gasea ceva foarte util de facut pentru gradinita din acea localitate. De aceea, nu am inteles-o deloc pe directoarea gradinitei in decizia pe care a luat-o, am avut o discutie cu inspectorul scolar…

