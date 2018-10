Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza privind productia si comercializarea medicamentelor eliberate fara prescriptie medicala si a suplimentelor alimentare, potrivit unui comunicat. In cadrul acestui studiu vor fi analizate conditiile structurale ale pietelor, relatiile contractuale existente…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a declansat o analiza privind productia si comercializarea medicamentelor eliberate fara prescriptie medicala si a suplimentelor alimentare. ”In cadrul acestui studiu vor fi analizate conditiile structurale ale pietelor, relatiile contractuale existente…

- Asiguratii au acces la trei noi scheme de tratament interferon free, de la 1 septembrie, pentru hepatita cronica virala C, a informat Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, intr-un comunicat dat publicitații. „De la 1 septembrie, in mai putin de doua zile, asiguratii vor avea acces cu 30 de zile mai…

- Pacienții vor avea acces, de la 1 septembrie, la trei noi scheme de tratament fara interferon, arata Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, ce precizeaza ca aproximativ 13.000 de persoane vor beneficia de aceasta terapie.„De la 1 septembrie, in mai puțin de doua zile, asigurații vor avea…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) aduce vesti bune pentru bolnavii de hepatita cronica virala C. Trei noi scheme de tratament fara interferon pentru hepatita cronica virala C vor fi disponibile de la 1 septembrie pentru asigurați “€De la 1 septembrie, in mai putin de doua zile, asiguratii…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate va deschide și in Bacau un centru de inițiere și monitorizare a tratamentelor fara interferon a hepatitei virale C. Bacaul și Ploieștiul se vor alatura astfel celor 11 centre in care se trateaza deja pacienți... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Toti bolnavii de hepatita cronica virala C care sunt in prezent prinsi intr-o schema de tratament ‘interferon free’ au asigurate fondurile si medicamentele pana la finalizarea tratamentului si nu depind de negocierea unor noi contracte, informeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) intr-un…