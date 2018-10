Stiri pe aceeasi tema

- Exista din ce in ce mai multe cazuri in care cei care provoaca accidente incearca sa se faca nevazuți. La fel a facut și un tanar de 20 de ani, care a provocat un accident rutier in urma caruia un alt șofer a fost grav ranit.

- Un tanar a fost lovit de un autoturism pe trecerea de pietoni, in urma unui accident rutier produs luni dupa amiaza.Potrivit IPJ Constanta, la data de 08.10.2018, ora 17:10, un barbat de 66 ani a condus un autoturism, pe bulevardul Al. Lapusneanu din Constanta, dinspre Dacia catre strada Soveja si ajungand…

- Politistii baimareni, prezenti la Castane 2018, au prins si retinut un barbat banuit de comiterea unui furt, imediat dupa sesizarea faptei. Furtul s-a comis sambata seara, in zona Salii Sporturilor din municipiu. Cercetarile politistilor au relevat ca un baimarean de 36 de ani a profitat de neatentia…

- O fata de 7 ani se afla in stare critica la spitalul din New Delhi dupa ce a trebuit sa fie operata pentru a fi tratata de ranile pe care le-a suferit dupa ce a fost violata. Mama ei se afla langa patul micuței dupa ce fata a trecut prin ore intregi de operație. Fetița a fost abuzata cu un furtun, inca…

In cursul noptii trecute, politistii au fost sesizati de un barbat de 49 de ani din Vulcana Pandele cu privire

- Crima a avut loc in satul aradean Sepreus, in urma neintelegerilor dintre doi frati. Suspectul, in varsta de 32 de ani, si-a vizitat un frate (45 de ani) si ar fi baut impreuna pana in jurul orei 02,00, cand intre ei a izbucnit un conflict. Conform unor localnici, cei doi aveau neintelegeri privind…

Un tanar de 29 de ani a fost scos din mare mort, in zona Capul Turcului, din Eforie Nord, fiind vorba, cel mai probabil de un barbat care fusese dat disparut inca de sambata. Scafandri ISU Dobrogea au fost chemați luni seara de un turist care a zarit in larg trupul unui barbat care plutea

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Calimanesti, judetul Valcea, este cercetat penal dupa ce, in noaptea de luni spre marti, a batut doi politisti, pe unul izbindu-l de un gard. Suspectul a fugit de doua ori din mainile politistilor, fiind prins cu ajutorul mascatilor si al jandarmilor. Purtatorul…