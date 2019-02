Stiri pe aceeasi tema

- Situație scandaloasa. Deși azilul groazei din Liebling, in care unsprezece batrani erau cazați in condiții greu de imaginat, a fost inchis de autoritați luni, in camin inca au mai fost cazați beneficiari. Astfel, aseara, in timpul unui control, inspectorii din cadrul Oficiului pentru Protecția Consumatorilor…

- O batrana descoperita de autoritați in azilul insalubru și neautorizat din localitatea Liebling din Timiș a murit. Femeia de 86 de ani s-a stins la Spitalul din Deta, unde fusese transferata, relateaza Opinia Timișoarei. Medicii spun ca pensionara era grav bolnava și nu primise niciun fel de tratament…

- O batrana de 86 de ani, aflata printre cei opt varstnici cazati in azilul din localitatea timiseana Liebling care au fost evacuati din cauza conditiilor mizere, a decedat joi dimineata, la spitalul din orasul Deta, in urma unui stop cardiorespirator. Directorul spitalului, dr. Codruta Bugau, a declarat…

- O batrana de 86 de ani, care a fost salvata de autoritați din azilul grozei din Liebling, a murit. Este vorba despre o femeie de 86 de ani care a decedat, noaptea trecuta, la Spitalul din Deta. The post Una dintre batranele de la azilul groazei din Timiș a pierdut lupta cu moartea appeared first on…

- Femeia de 86 de ani era cazata la azilul de batrani din Liebling și a fost dusa la spitalul din Deta de autoritați dupa controalele efectuate. „A decedat azi-noapte la ora 4. Era de 86 de ani, neglijata, nu a primit tratament acolo. Am ințeles de la fiica, in cursul zilei de ieri (n.r.…

- Inspectorii ITM si OPC au gasit azilul de la Liebling, unde 11 batrani traiau in conditii mizere, cu usile deschise, desi se dispusese inchiderea lui, iar doi barbati inca erau internati acolo. Unul dintre ei fusese dus la Spitalul din Deta, insa familia a decis sa se reintoarca in azil. Totodata, o…

- Comisarii OPC au avut un soc, in momentul in care au ajuns ieri la azilul din Liebling, pe care trebuiau sa-l inchida. Dinauntru se auzeau strigate de ... The post Batrani uitați in azilul groazei din Timiș. Comisarii OPC i-au auzit cum striga cand au venit sa-l inchida appeared first on Renasterea…

- O tanara de 17 ani, eleva in clasa a XI-a la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, din Targu-Jiu, a murit, duminica, in urma accidentului rutier produs sambata seara, pe strada Narciselor, din municipiu. Cristina avea 17 ani și era pasagera in mașina condusa de un adolescent de 19 ani, care obținuse…