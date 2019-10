Victor Ponta: Am salvat România şi democraţia de cel mai nepotrivit lider, doamna Dăncilă

"Mă bucur că am salvat România şi democraţia de cel mai nepotrivit lider, doamna Dăncilă. Noi am avut 32 de voturi, şi am înţeles că moţiunea a trecut la 6 voturi", a spus Victor Ponta după votul din Parlamentul… [citeste mai departe]