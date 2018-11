Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna s-au deplasat ieri, in localitatea Chichiș, pentru a vizita o batrana in varsta de 100 de ani, pe care au cunoscut-o anul acesta, in cadrul campaniei „O viața cat un centenar!“ , demarata de Ministerul Afacerilor Interne. Aceasta…

- O femeie, de 75 de ani, din Targu-Carbunesti, a fost amendata astazi de politie dupa ce a imprastiat bucati de sticla in zona DN 67 B, din oras. Batrana era nemultumita de faptul diverse masini erau parcate in dreptul gospodariei ...

- Pompierii constanteni intervin miercuri seara pe bulevardul Alexandru Lapusneanu pentru a debloca o usa de apartament. Potrivit ISU Constanta, o persoana in varsta de aproximativ 80 de ani s ar afla in locuinta. ...

- Garda de pompieri Ileanda a fost solicitata sa intervina, miercuri la orele dimineții, la un incendiu izbucnit la o casa din satul Cozla, comuna Letca. Potrivit ISU Salaj, cauza probabila de incendiu a fost un aparat de gatit (aragaz) lasat pornit nesupravegheat. Proprietara casei, o femeie de 84 de…

- Potrivit sursei citate, s-a restrictionat traficul rutier pe Soseaua Antiaeriana pe portiunea cuprinsa intre Strada Valcele si Calea 13 septembrie, pe ambele sensuri de circulatie. Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului rutier. Din…

- O femeie de 80 de ani și-a pierdut viața intr-un incendiu izbucnit astazi, in jurul orei 01.00, in locuința sa din Rotunda-Liteni. Victima statea intr-o casa batraneasca din lemn, iar incendiul a fost provocat de o lumanare uitata aprinsa. Focul a distrus bunuri din interiorul imobilului, piese de mobilier…

- Femeia care a supraviețuit 10 ore in apele Marii Adriatice este ”o proasta” care a sarit de pe punte, iar incidentul a costat compania care deține nava peste 600.000 de dolari, arata mama președintelui Norwegian Cruise Line, potrivit The Telegraph. Kay Longtaff, 46 de ani, este acuzata ca a cauzat pagube…

- Marți, 7 august, in jurul orei 15.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Gheorghe Doja din municipiul Suceava, ajuns in dreptul statiei pentru transport public de persoane din proximitatea intersectiei cu strada Aleea Dumbravii, o femeie de 31 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei, a surprins…