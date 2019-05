Stiri pe aceeasi tema

- Turisti romani au fost implicati in accidentul de autocar produs miercuri in Toscana, pe un drum care face legatura intre Florenta si Siena, si soldat cu moartea unui ghid rus si cu ranirea altor 37 de persoane, trei fiind in stare grava.

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un autobuz, care transporta 60 de turisti, s-a rasturnat intr-o prapastie, pe drumul dintre orasele Siena si Florenta din Italia. Printre victime s-ar afla si cetateni romani, relateaza agentia de stiri Tass, ...

- In Botosani, un accident cumplit a avut loc chiar in noaptea de Inviere. Doua vieti au fost curmate in doar cateva clipe din cauza vitezei. Cele doua victime se aflau intr-o masina scapata de sub control.

- In urma atacurilor asupra unor biserici și hoteluri din Sri Lanka, in ziua in care este marcat Paștele catolic, președintele rus a condamnat atacurile, care, potrivit unui nou raport, au dus la moartea a cel puțin 207 de persoane. Putin a adresat un mesaj de condoleanțele si președintelui Maithripala…

- 11 persoane au fost ranite, iar doua sunt in stare de inconstienta, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 1, in localitatea clujeana Capusu, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj, citat de Agerpres.

- Cel putin 29 persoane au murit, iar alte 27 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta zeci de turisti a cazut intr-o prapastie, pe Insula portugheza Madeira, informeaza site-ul postului BBC. Autocarul s-a rasturnat intr-o zona rezidentiala, in orasul Canico, spune primarul Filipe Sousa. Imaginile…

- Accidentul s-a produs in momentul in care soferul a pierdut controlul vehiculului la o intersectie, a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat. "Nu am cuvinte sa descriu ce s-a intamplat", a declarat primarul localitatii, Filipe Sousa. El a afirmat ca toti turistii din autocar erau germani. "11 dintre…

- Cel putin 54 de persoane au murit si alte 28 sunt date disparute dupa ce un feribot supraaglomerat s-a scufundat in fluviul Tigru in apropiere de orasul Mosul din nordul Irakului, potrivit unor oficiali din apararea civila si unor martori, scrie agerpres.ro.