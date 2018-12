Stiri pe aceeasi tema

- Intentia autoritatilor din Romania de a consolida bugetul cu o noua taxa ar trebui sa le reaminteasca bancilor straine prezente in Europa de Est cat de vulnerabile pot fi in aceasta regiune, transmite Bloomberg. Confruntat cu un deficit de aproximativ 30 miliarde lei, Guvernul de la Bucureşti s-a…

- Liderii Uniunii Europene au convenit, la summitul european de la Bruxelles, asupra unei reforme modeste a zonei euro, care include crearea unui instrument bugetar destinat celor 19 tari care au adoptat moneda unica, relateaza AFPpreluata de news.roAceste progrese vor permite consolidarea sistemului…

- Republica Centrafricana a aflat marți ca a devenit cu mult ai bogata, cel puțin pe hartie, cand banca de stat rusa VTB a raportat ca a imprumutat țarii 12 miliarde de dolari. Banca a spus atunci ca este o eroare administrativa și ca nu a existat niciodata un astfel de imprumut, transmite Reuters.

- Curtea Europeana de Justitie a respins, miercuri, apelul facut de liderul Frontului National din Franta, Marine Le Pen, fata de decizia Parlamentului European, conform careia trebuie sa returneze cei 41.554 de euro pe care i-a folosit necorespunzator, platindu-si un asistent parlamentar, relateaza AFP.

- Transportatorii ameninta guvernul si ministerele de resort, al Transporturilor si al Finantelor, ca vor organiza proteste la fel ca cele din Franta sau Bulgaria, daca nu li se restituie la timp supraaciza.

- Un sofer roman a fost arestat si plasat in arest preventiv dupa ce vamesii francezi au descoperit in camionul pe care il conducea, in timpul unui control dintr-un loc de popas de pe autostrada A7, 101 kg de canabis, relateaza duminica francebleu.fr. Controlul care a dus la descoperirea canabisului a…

- O amenda de 3,7 miliarde de euro - o suma fara precedent in Franța - a fost ceruta joi, 8 noiembrie, de la banca UBS. Cea mai mare banca privata din Elveția este acuzata de solicitarea ilegala a clienților francezi și de spalare de bani. Impotriva filialei UBS France a fost impusa plata unei amenzi…

- Partidul ProRomania s-a reunit duminica in congres și l-a votat pe Victor Ponta președinte oficial al formațiunii. Alaturi de el au fost votați și prim-vicepreședinții partidului, Daniel Constantin, fondator al partidului, Nicolae Banicioiu și Sorin Cimpeanu. Partidul are deja planuri planuri mari pentru…