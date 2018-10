Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii Bancii Transilvania au aprobat in cadrul Adunarii Generale Extraordinare de marti fuziunea BT - Bancpost, care va avea loc in 31 decembrie 2018, a anunțat banca. "Mulţumesc acţionarilor pentru încrederea acordată prin aprobarea fuziunii. Având la bază sinergiile…

- Nota de adoptare tacita pentru acest proiect, care avea ca termen de dezbatere si vot data de 27 septembrie, a fost citita in plen de presedintele de sedinta, senatorul PSD Claudiu Manda. Cele doua alineate, propuse spre abrogare, stipuleaza ca "membrii Consiliului de Administratie al Bancii…

- Banca Transilvania a anuntat in noiembrie anul trecut ca achizitioneaza pachetul majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre Eurobank Group in capitalul social al Bancpost, iar anul acesta a cumparat restul actiunilor. ”La aceasta data, Bancpost SA isi inceteaza existenta, fuziunea avand ca efect…

- Fuziunea Bancii Transilvania cu Bancpost va deveni efectiva dupa ce Banca Nationala a Romaniei isi va da avizul, Bancpost urmand sa fie apoi dizolvata, iar patrimoniul sau sa fie transmis integral Bancii Transilvania.

- Piraeus Bank Romania va deveni First Bank, potrivit unei decizii a Consiliului de Administratie al bancii, intrunit in 12 septembrie, se arata intr-un comunicat al bancii. Conform documentului, procesul de rebranding va demara la sfârşitul anului 2018 şi va continua în lunile care…

- Banca Transilvania a continuat în primele sase luni ale anului cresterea organica susținuta, bazata pe creditarea companiilor si a populației. BT a continuat astfel sa sprijine antreprenorii români și economia locala, creând valoare adaugata pentru acționari, clienți…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar…