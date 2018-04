Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania a preluat Bancpost Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de actiuni detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, potrivit unui comunicat al bancii. Conturile clientilor…

- ”În cadrul tranzactiei, BT dobândeste si participatii în capitalul social al societatilor din Grupul Eurobank din România, respectiv ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA”, a informat miercuri banca. Bancpost a fost achizitionata la 75% din valoarea…

- Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, potrivit unui comunicat al bancii. ...

- Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, noteaza...

- Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN. Odata cu finalizarea tranzactiei dintre Eurobank Group si BT incepe integrarea acestor entitati in…

- Tranzacția a primit aprobarea Bancii Naționale a Romaniei și pe cea a Consiliului Concurenței. Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de acţiuni (99,15%) deţinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al acţiunilor deţinute la ERB Retail Services IFN…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca locala dupa active, a devenit proprietarul pachetului majoritar de actiuni detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv 99,15% si al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN. Odata cu finalizarea tranzactiei, BT incepe…

- Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de acțiuni (99,15%) deținut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al acțiunilor deținute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN. Odata cu finalizarea tranzacției dintre Eurobank Group si BT incepe integrarea acestor entitați in…

- Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de acțiuni (99,15%) deținut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al acțiunilor deținute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN. Odata cu finalizarea tranzacției dintre Eurobank Group si BT incepe integrarea acestor entitați in…

- Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, au anunțat marți, reprezentanții BT. Odata cu finalizarea tranzactiei dintre Eurobank Group si BT…

- Zece hectare de terenuri, pline de moloz si balarii, se vor transforma in parcuri cu verdeata si terenuri de sport. Primaria Oradea a depus un proiect ce urmeaza sa atraga peste 6 milioane de euro din fondurile europene prin Axa Prioritara 4.2 a Programului Operational Regional, proiect care vizeaza…

- Fiscul platește lunar 53 de milioane de lei pentru plata pensiilor prin Poșta. Astfel ca Ministerul Finanțelor Publice ia in calcul virarea pensiilor doar pe card și instalarea de ATM-uri in toate localitațile, inclusiv in sate și comune. Aceste bancomate ar urma sa fie puse la primarii, iar pentru…

- Incepand cu a doua jumatate a lunii aprilie, celebra banca inființata de stat in 1991, dar privatizata ulterior și deținuta de greci, Bancpost, va fi integrata in Banca Transilvania. Banca cu sediul...

- Banca Transilvania a anuntat vineri ca a primit aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei si a Consiliului Concurentei pentru achizitionarea Bancpost si ca estimeaza ca finalizarea tranzactiei va avea loc in prima jumatate a lunii aprilie 2018. Dupa finalizarea tranzactiei, BT va deveni…

- Banca Transilvania este la doar un pas de finalizarea tranzacției cu Eurobank Group, in vederea achiziționarii acțiunilor Bancpost. Potrivit informațiilor de ultima ora, procedura se va finaliza la jumatatea lunii aprilie.

- Banca Transilvania va incepe procedurile specifice finalizarii tranzactiei cu Eurobank Group in privinta achizitionarii actiunilor Bancpost, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Banca Transilvania a primit aprobările necesare din partea Băncii Naţionale…

- Banca Transilvania va incepe procedurile specifice finalizarii tranzactiei cu Eurobank Group in privinta achizitionarii actiunilor Bancpost, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Banca Transilvania a primit aprobările necesare din partea Băncii Naţionale…

- Banca Transilvania va incepe procedurile specifice finalizarii tranzactiei cu Eurobank Group in privinta achizitionarii actiunilor Bancpost, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Banca Transilvania a primit aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei…

- Activele nete ale celor 187 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut cu 1% in februarie, pana la nivelul de 26,2 miliarde de lei (5,6 miliarde de euro), inregistrand o scadere cumulata de 0,5% dupa primele doua luni ale anului, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Administratorilor…

- Gigi Becali și-a construit echipa in mare parte pe tineri talentați din Romania. I-a adus pe Dennis Man (19 ani), Florinel Coman (19 ani), Dragoș Nedelcu (21 de ani), dar și pe Daniel Benzar (20 de ani) pe care l-a dat insa imprumut la FC Voluntari. Antrenorul ilfovenilor, Claudiu Niculescu, il lauda…

- Elena Udrea a intrat in direct la Romania TV. Ea a precizat ca in celebra poza aparuta cu Alina Bica se aflau la o pizzerie, intr-o zona des frecventata de romani. Ea a mai precizat ca nu s-a simțit filata, ca persoana care a facut poza se afla inainte de venirea ei in restaurant. „Stam in…

- Este capat de linie pe piața locala, pentru aceasta cunoscuta banca. Venita in Romania in anii '90, aceasta dispare de pe teritoriul carpato-danubiano-pontic. Aceasta are zeci de sucursale in țara noastra.Ultima parte a negocierilor a fost incheiata, astfel ca, in scurt timp, prezența acestei…

- Nu am trecut printr-un razboi, la fel ca Siria, dar țara noastra este pe locul doi in ceea ce privește migrația populației. 10 milioane de romani traiesc departe de țara in care s-au nascut.

- Cateva zeci de milioane de euro au fost investite, in ultimii ani, in domeniul schiabil din Poiana Brașov, numarul celor care au ales sa schieze aici crescand considerabil. De exemplu, numai in 2017 instalațiile din Poiana Brașov au intregistrat peste 2,3 milioane de urcari.

- Olandezii de la Takeaway.com au achizitionat Bgmenu, startup-ul ce opereaza pe piata de comenzi de mancare online si catering din Bulgaria si Romania, unde detin brandul Oliviera. 0 0 0 0 0 0

- Decizie bomba a procurorilor germani intr-un dosar sensibil, cu implicații europene. Concernul european Airbus a primit o dispoziție obligatorie de a plati o amenda de 81,25 milioane de euro pentru concluzionarea...

- Banca Transilvania a facut un profit anual de 257 de milioane de euro Profitul net al Bancii Transilvania (BT) Cluj pe anul trecut de 1,18 miliarde de lei, iar cel al grupului financiar, de 1,24 miliarde. Grupul BT a încheiat 2017 cu active de 59,8 miliarde de lei, din care banca deține…

- Pentru a treia oara in ultimele cinci luni, premiul cel mare de la 6 din 49 a fost castigat la o agentie din Iasi. Norocosul va merge acasa cu doua milioane de euro. Ieșeanul norocos a cumparat biletul din aceeasi agentie unde, in 2010, un alt roman a devenit cu peste cinci milioane de euro mai bogat.…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) a suferit o infrangere dura in instanta. Tribunalul Cluj obligase formatiunea maghiara, in decembrie, printr-o hotarare in prima instanta, sa comunice o serie de informatii publice noteaza napocanews.ro. UDMR a fost data in judecata de Asociatia Atlatszo…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A.Banca Transilvania S.A. este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania, grup care, printre altele, ofera servicii bancare pentru persoane…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania SA preia Bancpost SA, ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA. In noiembrie 2017, Banca Transilvania a anuntat ca a fost aprobata, de catre consiliul de administratie, perfectarea tranzactiei pentru achizitionarea pachetului…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania preia Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, se arata intr-un comunicat al institutiei de concurenta, remis, luni, AGERPRES. Banca Transilvania este principala societate a Grupului Financiar Banca Transilvania,…

- Cel mai bogat om din Romania vrea sa construiasca in Otopeni o universitate sportiva pentru pregatirea viitorilor campioni. Universitatea lui Tiriac va avea nu mai putin de 8.000 de studenti."Nu vreau sa fac o scoala de profesori de sport, vreau sa fac o scoala de specialisti, cand iesi de…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 3 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora…

- Este vorba de MILIOANE de EURO! Se pregateste de PLECARE? Daca se dovedeste ce spun sursele….! Baiatul lui Dragnea scoate conturile firmelor milioane de euro și se pregatește sa plece din Romania! Banii sunt transferați, pe persoana fizica, in strainatate! Ștefan Valentin Dragnea, baiatul lui Dragnea,…

- Grupul LeasePlan, cel mai mare jucator de pe piata de leasing operational la nivel mondial, a ales Bucurestiul pentru un centru de servicii de suport dedicat activitatii companiei pe piata europeana.

- Pana anul trecut, autoritațile din Romania, in special cele județene, obișnuiau sa inchida drumurile cand ninge. Anul acesta nu mai fac acest lucru. Desigur, nu fac deszapezirea, dar lasa totuși șoselele deschise traficului.

- Banca Transilvania (BT) a devenit acționar al Victoriabank, având o participație de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). Astfel, BT si BERD devin acționari majoritari ai Victoriabank. Banca Transilvania a anunțat în noiembrie…

- Capitalul clujean trece dincolo de Prut. Banca Transilvania a cumparat Victoriabank Banca din Cluj a devenit acționar al Victoriabank, a treia banca din Republica Moldova, avand o participație de 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). BT si BERD sunt…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , continua seria dezvaluirilor tulburatoare despre povestea de dragoste dintre Andi, fostul sot al Irinei Rimes, si rusoaica din Chisinau, Nica. Apropiatii femeii il acuza pe Andi ca a parasit-o, dupa ce a ”stors-o” de bani si dupa ce Nica a pierdut doi copii, ajungand…

- Primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin ediția 2019 imbraca forma turneelor, la care participa echipe imparțite in 6 (șase) grupe; doar prima clasata din fiecare grupa se califica in faza play-off a competiției, cu meciuri eliminatorii programate intre 8-10 iunie, respectiv…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings. Recent, Fitch a confirmat ratingul pe termen lung…

- Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 de milioane de lei, la 131 de milioane de lei. 'Transferul a avut loc dupa ce Grupul TeraPlast a finalizat procesul de achizitie integrala a pachetului de actiuni Politub, detinut de…

- Nepoțica Deliei, la prima ședința foto. Imbracata intr-un costumas, care avea urechi si codita, Jessica i-a cucerit pe toți cu frumuseșea ei. Oana Matache a devenit mama pe 26 decembrie , cand a nascut o fetița perfect sanatoasa careia i-a pus numele Jessica. Delia a filmat totul și a fost extrem de…

- Oficial! Coutinho, la Barcelona. Spaniolii au platit 160 de milioane de euro. Telenovela inceputa asta-vara s-a terminat in aceasta seara! Liverpool l-a cedat pe mijlocașul brazilian, care va semna un contract pe 5 ani, iar luni va fi prezentat oficial. Mutarea a fost oficializata pe site-ul oficial…

- In primele 9 luni din 2017, deficitul comercial cu produse agroalimentare s-a majorat cu 79,34%, la 757,34 milioane de euro, in timp ce in perioada similara a anului trecut era de circa 422,27 de milioane de euro. Potrivit datelor MADR, in perioada mentionata au fost importate peste 6,57 milioane…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., scrie Reuters, preluata de Agerpres. Banca israeliană a semnat un acord de principiu pentru vânzarea participaţiei de 99,91%, deţinută…

- Peste trei milioane litri de vin au fost importați de firmele din Vrancea in cursul anului trecut, arata un raport al Direcției Agricole. Cei peste 3,1 milioane litri de vin au fost importați atat din spațiul comunitar dar și din afara Uniunii Europene, din Republica Moldova. Este…