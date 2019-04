Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii au aprobat miercuri interzicerea din 2021 a produselor din plastic de unica folosinta precum farfurii, tacamuri sau paie. Parlamentul a votat cu 560 de voturi pentru, 35 impotriva si 28 de abtineri acordul convenit cu ministrii UE, se arata intr-un comunicat al servicului de…

- O tanara romanca, in varsta de 32 de ani, cu domiciliul in Brescia, o localitate din nordul Italiei, a fost gasita moarta in casa. Un echipaj de interventie a ajuns la casa romancei si au fost nevoiti sa forteze o fereastra pentru a intra in casa, dupa ce familia a dat alarma, cand aceasta nu a mai…

- O balena moarta care a fost gasita pe o plaja in Filipine la inceputul lunii avea 40 de kilograme de saci de plastic in stomac potrivit cercetatorilor. Lucratorii de la Muzeul D’Bone au recuperat balena și au anunțat ca animalul avea in stomac cea mai mare cantitate de plastic pe care au vazut-o vreodata…

- Declarațiile facute de președintele Parlamentului European despre Benito Mussolini au starnit reacții atat in Italia, cat și la Bruxelles. Nu a durat mult și i s-a cerut demisia lui Antonio Tajani.Citește și: Euro crește vazand cu ochii - Moneda europeana se apropie de nivelul record stabilit…

- Courtney Newlands, 19 ani, a fost gasita la 48 de ore dupa ce a murit subit, langa bebelușul ei de cinci luni. Poliția a spart ușa locuinței ei din Scoția dupa ce familia tinerei a anunțat ca fata nu raspunde la telefon. Copilul a fost gasit deshidratat, dar in viața. Mama și sora lui Courtney au intrat…

- Evaluarea peer review a lanțurilor alimentare din regiunea Emilia Romagna, realizata in cadrul proiectului Food Chains 4 Europe, a demarat in 12 februarie 2019, cu un seminar cu tema ”Ambalarea produselor alimentare din regiunea Emilia Romagna – Perspective privind inovarea și sustenabilitatea”. Echipa…