- Incidentul a avut loc in apropierea Insulelor Cook, din Pacificul de Sud. Biologul Nan Hauser inota alaturi de o balena cu cocoașa și nu a vazut rechinul de tigru, cu o lungime de aproximativ trei metri, care se apropia de ei. Insa, o data ce a fost observat pradatorul, balena de 25 de tone a inceput…

- Imagini spectaculoase au fost surprinse de un biolog in Insulele Cook din Pacificul de Sud: Nan Hauser inota in largul insulei Rarotonga, moment in care o balena cu cocoașa incepe sa o protejeze de un rechin tigru.

- Imagini spectaculoase au fost surprinse de un biolog in Insulele Cook din Pacificul de Sud: Nan Hauser inota in largul insulei Rarotonga, moment in care o balena cu cocoașa incepe sa o protejeze de un rechin tigru.

- Omenirea a pus stapanire pe intreaga planeta, dar asta nu inseamna ca suntem cele mai inteligente si compatimitoare fiinte. Avand in vedere ca stiinta incepe sa se dezvolte, realizam din ce in ce mai putin cat de incredibile sunt animalele care ne inconjoara.

- Ieri a fost ziua de nastere a Monicai Gabor. Desi a avut alaturi cele mai importante persoane din viata ei, printre care si fiica din casatoria cu Irinel Columbeanu, vedeta nu s-a putut bucura in totalitate. Desi a fost mult timp discreta cu viata ei privata alaturi de Mr. Pink, frumoasa romanca a dezvaluit…

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”.

- Un accident rutier a avut loc astazi, in zona Pacurari, din municipiul Iasi. In accident au fost implicate trei masini. Un autoturism marca AUDI, unul marca Fiat si un autoturism echipaj al SMURD. Accidentul s-a soldat cu o victima, un pasager din masina SMURD.

- Fosta vedeta de televiziune Augusta Lazarov are o familie superba, alaturi de care traește viața din plin și se bucura de fiecare moment. Augusta Lazarov este o fosta prezentatoare de televiziune și fosta soție a regretatului om de televiziune Valeriu Lazarov. In prezent, vedeta este casatorita cu actorul…

- Va prezentam o selecție de imagini realizate de: Jakab Gyula Csaba, Dan Ille, Selegean Ovidiu și Oradea Instantanee. Mii de oradeni la spectacolul de Revelion organizat in Piața Unirii In noaptea dintre ani toate drumurile oradenilor au dus spre Piața Unirii. Cu minute bune inainte de…

- Gheorghe Gheorghiu a revenit in Romania la mai putin de o luna de la scandalul cu fosta iubita, Mariana Calfa. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu artistul care s-a intors din Canada, ca sa faca sarbatorile acasa. (CITESTE SI: DECLARATII IN EXCLUSIVITATE. N-a mai suportat acuzatiile…

- Leo Messi este cu gindul la fotbal chiar și atunci cand nu face spectacol pe gazon! Starul Barcelonei și-a deschis un restaurant special, acolo unde microbiștii se simt ca pe Camp Nou. Situat in centrul vechi al Barcelonei, restaurantul de care se ocupa fratele lui Messi, Rodrigo, a costat 2,5 milioane…

- Imagini desprinse parca dintr-un razboi au fost surprinse in Cuba. 22 de oameni au fost raniti in urma unei explozii provocate de focuri de artificii. Printre victime sunt copii si adolescenti cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani.

- Laura Ionescu, o mama care avea cinci fetite, a fost condusa astazi pe ultimul drum. Tanara a fost invinsa de boala, la doar patru luni dupa ce a fost diagnosticata cu leucemie acuta mieloblastica. Sotul si rudele femeii sunt ingenuncheate de durere si nu stiu cum vor putea sa zambeasca de Craciun pentru…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ministrul Felix Stroe. Citeste si: Imagini NEASTEPTATE cu consiliera Laurei Codruta…

- Daca iti doresti un grad mai mare de securitate pentru locuinta ta, este indicat sa iti instalezi camere de supraveghere. In prezent, acestea nu mai au un pret prohibitiv, iar oferta extrem de variata iti ofera flexibilitate si iti permite sa alegi dispozitivele potrivite pentru tine. Avantajele camerelor…

- O serie de imagini si inregistrari video cu un caine impuscat in cap au aparut pe Facebook. Din primele date, Politia a descoperit ca animalul ar fi fost impuscat accidental la o vanatoare autorizata din zona satului Taga din judetul Cluj. O asociatie de protectie a animalelor din Dej a declarat ca…

- Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din Romania USR premiaza, in aceasta duminica, la Muzeul de Arta din Constanta, performantele literare ale anului 2016.Juriul care i a ales pe castigatori este format din membri ai filialei Dobrogea a USR, presedintele acesteia, istoricul literar prof. univ. dr.…

- CHIȘINAU, 12 dec — Sputnik. Astronomii indieni prezic dispariția vieții pe planeta Pamânt, dupa ce ar fi detectat un obiect spațial care trimite pe Pamânt un virus ce ar putea provoca moartea omenirii. Revista Science a anunțat ca, potrivit unui studiu al cercetatorilor…

- Eram in clasa a VI-a si, mergand spre scoala, trei golani m-au incercuit, mi-au furat din ghiozdan si apoi mi-au si dat cativa pumni pentru ca am indraznit sa ma impotrivesc. Taica-meu a depus plangere la politie si unul dintre ei, major, a fost interogat si judecat pentru furt. Sub noul cod penal,…

- Spectacol de zile mari la poarta Penitenciarului Rahova! Zeci de masini, trase pe partea dreapta a drumului, iar in capat o limuzina alba, lunga de vreo sapte metri... In asteptarea ”printisorului” care, chipurile, a fost lovit de soarta si a ajuns dupa gratii. Dar a sosit ziua cea mare si, daca nu…

- Devenit celebru in lumea interlopilor din Capitala pentru sadismul de care a dat dovada, de-a lungul timpului, in relațiile cu ”rivalii” de afaceri, Mircea Nebunu a fost condamnat, de curand, la 9 ani de inchisoare. Și, așa cum era de așteptat, a fost ridicat, de acasa, cu mascații.

- Anchetatorii au refacut firul evenimentelor de seara trecuta, cand o tanara de aproximativ 25 de ani a fost impinsa in fata metroului. Suspecta, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta, dar a refuzat sa-si motiveze gestul. Totul a fost surprins de camerele de luat vederi din statia de metrou Dristor…

- Perechea Mihaela Buzarnescu/Alena Fomina (Romania/Rusia) s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, desfasurat pe hard si dotat cu premii in valoare totala de 100.000 de dolari. Buzarnescu si partenera sa au trecut, in runda inaugurala,…

- Rusia și China au lansat, luni, mai multe exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic.

- Imagini cu o sfera aproape perfecta de pe Suprafata Planetei Rosii este considerata o "dovada 100%" a unui conflict pe Marte, conform adeptilor teoriei conspiratiei potrivit carora a existat o civilizatie pe planeta vecina.

- Imagini rare cu Regele Mihai, in momentul in care si-a inceput exilul in Elvetia, la Lausanne. Cadrele sunt dintr-un jurnal de stiri din 1948, gasit in Arhiva Nationala a Germaniei. „Il vedem pe rege coborand din tren, apoi intrand in hotelul Beau Rivage. Atentie la bagajele pe care le avea cu el”.…

- Incepand cu ora 11.00, noul Duster, cu mai multe variante de motorizare, inclusiv Prestige, varful de gama, este prezent in show-roomul de la Motor Grup Vaslui. Vasluienii care vor veni la show-roomul Motor Grup in zilele de vineri, sambata și duminica vor fi inscriși la o tombola, la care se poate…

- Casa ei arata ca un mini-SPA! O spune chiar ea, mandra de locușorul ei relaxant, pe care nu-l parasește pentru nimic din lume, atata vreme cat ii permite sa se simta rasfațata ca o regina. ”Jen este obsedata de baia ei mini-SPA. Are iluminare personalizata, jacuzzi și sauna.”, ne confirma și un apropiat.…

- Avand in vedere ca, in ultimii ani, Zona Peninsulara incluzand Piata Ovidiu si Faleza Cazino Constanta a fost supusa unui amplu proces de reabilitare si amenajare care a avut ca scop reamenajarea zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta, prin realizarea unei structuri rutiere adaptate…

- Fortele de securitate din Kiev au efectuat perchezitii la locuinta fostului presedinte georgian Mihail Saakașvili, in prezent lider al Miscarii Fortelor Noi – a anuntat David Sakvarelidze, asociat al lui Sakasvili, informeaza Radio Romania. Totodata, acesta a facut apel la simpatizantii fostului…

- Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Tulcea a demarat o ancheta interna, dupa ce pe o rețea de socializare au aparut imagini filmate in comuna Niculițel cu un incident in care este implicat un polițist care incerca sa urce un barbat intr-un autovehicul al IPJ. În primele imagini…

- Kim Jong-nam avea 12 comprimate de atropina in rucsac atunci cand a fost agresat, pe 13 februarie, pe aeroportul international de la Kuala Lumpur, dupa care a sucombat, la putin timp, din cauza agentului, o versiune mult mai letala a gazului sarin si considerata o arma de distrugere in masa.Doua…

- Au aparut primele imagini cu noua racheta balistica pe care Coreea de Nord o testeaza si despre care Phenianul sustine ca poate atinge orice tinta în Statele Unite. Presa de la Phenian a facut anuntul miercuri, la câteva ore dupa ce liderul nord - coreean Kim Jong Un a ordonat…

- Iulia Vantur a primit binecuvantarea unei fiinte importante din viata lui Salman Khan. Romanca a legat o prietenie stransa cu una dintre cele mai importante femei din India, cu care actorul indian se cunoaste de mai bine de douazeci de ani.

- Aproximativ 200 de ultrasi ai lui PAOK s-au strans cu cateva ore inaintea partidei in Piata Omonia din centrul Atenei. In acelasi timp, la cateva sute de metri dinstanta, pakistanezii sarbatoreau nasterea Profetului Mahomed. Grecii i-au asaltat, reusind in scurt timp sa imprastie multimea. Politia a…

- Imagini greu de privit au fost surprinse la locul coliziunii dintre un microbuz cu numere romanesti si un autocar, accident ce a avut loc pe o sosea din Ungaria. In urma impactului violent, mijlocul de transport in care se aflau romanii a fost foarte puternic avariat. Din pacate, trei compatrioti au…

- Printii si miliardarii arestati la inceputul lunii, in Arabia Saudita, sunt in continuare prizonieri intr-o inchisoare de lux. De trei saptamani sunt inchisi intr-o aripa a hotelului Ritz Carlton.

- Jucarii de brad cu imagini ale tehnicii militare pot fi procurate in aceste zile la iarmarocul organizat in principalul centru comercial din Moscova situat chiar in Piata Rosie. Setul din patru globuri de sticla are denumirea „Traditiile noastre”.

- Un tanar de 27 de ani a ajuns dupa gratii, asta dupa ce si-a emenintat iubita ca va posta imagini compromitatoare cu ea pe internet. Se pare ca cei doi nu mai formau un cuplu, iar unica varianta in furia acestuia a fost aceea de a o ameninta pe tanara ca va publica pe internet respectivele imagini…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a avut loc în urma cu puțin timp în zona Doraly Mall. La fața locului a ajuns și un echipaj de la Descarcerare, dar și Poliția Rutiera. În accident au fost implicate doua mașini…

- Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mamica pentru a doua oara, dupa ce a adus pe lume un baietel sanatos tun. Viata ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta traieste cea mai frumoasa perioada. A

- Piata Mare a imbracat straie de sarbatoare, cu mii de beculete colorate, bradul de 20 de metri a fost decorat si peste o suta de casute desprinse din basme asteapta vizitatori. Mos Craciun a fost si el prezent, iar spiridusii au avut grija sa aduca zapada - fie ea si virtuala, deocamdata. Ca prin magie,…

- Studiile recente arata ca prin schimbarea unor lucruri marunte in alimentatia zilnica, riscul de Alzheimer se poate reduce cu pana la 53%. Stiai ca maladia Alzheimer a fost numita diabetul zaharat de tip 3, deoarece exista o conexiune clara intre declinul cognitiv si nivelul crescut al glicemiei in…

- Mașina condusa de preotul Petru Gavril, in care se aflau in total opt persoane, a fost lovita frontal la Cornu Luncii de un autoturism ce a intrat pe contrasens. Preotul și șoferul celeilalte mașini, sora, cumnatul și fiica de șase ani a preotului au decedat

- Un cer neobișnuit de roșu a putut fi observat in Romania in ultimele zile, iar acest fenomen este legat de uraganul Ofelia, din Oceanul Atlantic.Fenomenul de cer roșu poate fi observat cel mai bine din Marea Britanie.

- Litoralul romanesc, cu plajele de la Marea Neagra, isi arata in fotografiile de colectie o fata salbatica la inceput de secol XX, apoi ingrijita in anii ‘60-’70, cand a inceput sa se dezvolte.

- Conducerea Spitalului Judetean Tulcea a deschis o ancheta in acest caz, pentru a vedea cum s-a petrecut totul. Directorul institutiei, Tudor Nastasescu, a declarat, sambata, ca barbatul care este cazut in UPU este cunoscut pentru ca vine foarte des la spital, din cauza consumului de substante…

- Liviu Varciu a postat pe Instagram prima imagine cu fetița lui cea mica. Nascuta acum cateva saptamani, micuța a avut parte deja de o ședința foto in toata regula. Imaginea postata de Liviu, in care micuța apare alaturi de sora ei mai mare, Carmina, a strans peste 3000 de aprecieri și foarte multe comentarii…