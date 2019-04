Stiri pe aceeasi tema

- Trei pescari din Norvegia au filmat o balena alba, despre care au povestit ca ar fi avut un ham pe care era o camera de filmat. Pe langa acel dispozitiv, ar fi vazut si o inscriptie in limba rusa.

- Norvegienii suspecteaza Rusia ca a antrenat balene pentru a fi spioni in apele nordice dupa ce un pescar a fost uimit cand a vazut ca o balena alba, care s-a apropiat de barca lui, poarta, un ham special pentru echipamentele video. Expertii din viata subacvatica afirma ca balena ar fi fost special antrenata…

- Pescarul a povestit presei din tara nordica ca balena avea un comportament ciudat in preajma barcilor. Iar cercetatorii vietii acvatice sustin ca balena a primit instruire militara din partea marinei rusesti. In timp ce pescarul si colegii lui incercau sa se indrepte catre mal, balena ar fi…

- Postarea de pe canalul Youtube al Romsilva a starnit un adevarat val de zambete si simpatii fata de caprioara cea curioasa care studiaza indelung camera de monitorizarea faunei din Muntii Dobrogei.Aparatul era amplasat de specialistii Romsilva intr o padure din Parcul National Muntii Macinului.Potrivit…

- Specialiștii in securitate informatica au descoperit o amenințare informatica agresiva care se ascunde pe dispozitivul infectat și are acces la toate datele personale ale victimei. Denumita Scranos, amenințarea se raspandește rapid la nivel global, cu activitate extrem de intensa in Romania, India,…

- Specialiștii bat alarma: In Moldova sunt puține specii de pasari, multe risca sa dispara / Chiar daca aceasta problema poate parea, la prima vedere, una minora, în societate fiind discutate predilect subiecte ce țin de politica, economie sau showbiz, ecologiștii trag un semnal de alarma în…

- Romanii au construit mai puține cladiri noi in 2018, dar le-au reparat mai des pe cele care exista deja, este concluzia unui document al Institutului Național de Statistica. Specialiștii in domeniul construcțiilor considera ca acesta este de fapt un indicator al saraciei: cu cat avem mai puțini bani,…

- UNIQA Asigurari este alaturi de partenerul sau, Solina Romania si face toate demersurile necesare pentru constatarea si evaluarea daunelor provocate de incendiul produs la fabrica de ingrediente alimentare din judetul Alba in dimineata zilei de 2 februarie 2019. Stocul de marfuri si produse alimentare,…