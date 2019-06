Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani din Chelința a fost reținut de polițiștii baimareni de investigații criminale, fiind banuit de comiterea mai multor furturi in cursul zilei de ieri. Primul furt a fost sesizat de o tanara de 19 ani, angajata a unui local situat pe strada Independenței din municipiul Baia Mare.…

- Site-ul oficial al clubului baimarean lauda performanța celor mai mici rugbyști angrenați intr-o competiție, echipa Under 10 reușind sa caștige medalia de bronz naționala. Intrecerea s-a disputat la Cluj Napoca, pe terenul din parcul “Iuliu Hațieganu”. A fost ultima etapa din retur din cadrul Campionatului…

- In data de 07.06.2019, in jurul orei 17:00, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizata de o femeie de 73 de ani cu privire la faptul ca a fost victima infractiunilor de inșelaciune si furt. Femeia le-a declarat politistilor ca, in timp ce se deplasa pe strada Dragos Voda din municipiu, a fost abordata…

- Joi, 6 iunie 2019, cand Biserica Ortodoxa praznuieste Inaltarea Domnului si cinsteste pe eroii neamului romanesc, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, s-a aflat in mijlocul credinciosilor din Parohia „Inaltarea Domnului” din Baia Mare in fruntea unui sobor de preoti,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au intocmit dosar penal si desfasoara cercetari pentru identificarea si tragerea la raspundere a unui barbat care a inselat o femeie din municipiu si i-a furat o suma de bani din locuinta. Primele investigatii efectuate…

- In 11 mai, va avea grija, impreuna cu colegii sai de la Yes Agency din Baia Mare, ca reprezentantia Deliei in Baia Mare, in cadrul turneului “Acadelia”, sa iasa impecabil. Evenimentul va avea loc la Sala Sporturilor “Lascar Pana” din Baia Mare. Biletele pot fi achizitionate de pe siteul iabilet.ro si…

- Hai sa sarbatorim Europa! Daca te intrebi de ce, ai deja un motiv sa vii. Am putea acum explica toate lucrurile marețe pe care le-a facut Europa, precum și toate lipsurile pe care inca le are. Dar de ce sa nu arunci o privire? Ne intalnim joi, 9 mai, de la ora 17.00, in incinta […] Source

- Final de sezon in Campionatul Național de Handbal Junioare I. Echipa CSȘ 2 Baia Mare, antrenata de Sorin Radulescu, a caștigat Turneul Final Speranța, desfașurat la Cisnadie (1-5 mai), dupa ce a invins in finala echipa CSȘ Tulcea, scor 26-19 (12-11). CSȘ 2 Baia Mare: Mara Chereches, Raluca Olaru,…