- O superbacterie rezistenta la cele mai puternice antibiotice se raspandește in spitalele din Europa. Este concluzia unui studiu realizat de cercetatori din Anglia și Germania, scrie digi24.ro.Au fost analizate datele furnizate de 244 de spitale din 12 țari.

- Anumite specii de vietuitoare, cum ar fi caprioarele sau cotofenele, nu se pot adapta suficient de rapid pentru a tine pasul cu schimbarile climatice, sustin oamenii de stiinta, informeaza marti Press Association. Desi anumite specii dezvolta mecanisme de adaptare la cresterea temperaturilor,…

- Schimbarile climatice provocate de om ar fi stat la originea valului de caldura extrema de luna trecuta in Europa cand in sudul Frantei a fost inregistrat un record national, 45,9 grade Celsius, cu 4 grade Celsius peste temperaturile maxime obisnuite in acea perioada a anului, au avertizat, marți, oamenii…

- Îngrijorator este puțin spus! Oamenii de știința din Melbourne au descoperit o noua superbacterie, una rezistenta la toate antibioticele cunoscute, care se raspândește cu viteza prin toate spitalele din întreaga lume.

- Sute de rauri din intreaga lume, de la Tamisa la Tigris, sunt umplute cu niveluri periculoase de antibiotice, a constatat cel mai mare studiu global asupra acestui subiect, scrie The Guardian. Poluarea cu antibiotice este una dintre caile cheie prin care bacteriile pot dezvolta rezistența…