- O avocata rusa care a avut legaturi cu echipa de campanie a președintelui Donald Trump a fost inculpata marți in Statele Unite. Procurorii o acuza pe Natalia Veselnitskaya de obstrucționarea justiției intr-un caz de spalare de bani, relateaza Reuters și AFP, potrivit procurorilor din New York.

- Un judecator federal insarcinat sa stabileasca pedeapsa unui fost consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, Michael Flynn, intr-un caz desprins din ancheta cu privire la o posibila complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia in vederea alegerilor prezidentiale…

- Raportul va fi prezentat în cursul acestei saptamâni si a fost realizat de cercetatori de la Universitatea Oxford. Senatul american va publica în aceasta saptamâna un raport care va prezenta detalii privind amploarea campaniei de dezinformare ruse din timpul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca anchetatorii nu au descoperit nicio dovada de intelegere secreta cu Rusia, la o zi dupa o serie de dezvaluiri ale procurorului special Robert Mueller legate de o tentativa a unui rus de a-l ajuta pe magnat in campania sa prezidentiala din 2016,…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat dur pe procurorul special Robert Mueller, intr-o salva de sapte tweet-uri, palpabil ingrijorat, si a incercat sa-i discrediteze ancheta, din cadrul careia noi elemente sunt pe cale sa fie dezvaluite, relateaza AFP.Locatarul Casei Albe a anuntat,…

- Roger Stone, prieten vechi si consilier neoficial al lui Donald Trump, a negat duminica dimineata ca ar fi discutat cu presedintele american despre o eventuala gratiere, in contextul in care presa a informat ca si el se afla in vizorul procurorului special privind Rusia, Robert Mueller, relateaza…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

