- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o avalansa de zapada a lovit, joi dupa-amiaza, un hotel din Alpii elvetieni, anunta surse citate de site-ul de stiri TopOnline.Avalansa s-a produs astazi in jurul orei 16.30 ora locala, in nord-estul Elvetiei.

- Valul de frig si ninsori care a lovit Europa la inceput de an a facut deja 13 victime. In Austria, e cod rosu de ninsori, iar in patru regiuni atentionarea de avalansa e la nivelul cinci, cel mai ridicat. Mii de...

- Politistii din Targoviste au tras, sambata seara, cinci focuri de arma pentru a opri o masina al carui sofer nu a respectat semnalele agentilor. Trei dintre gloante au lovit masina, dar nu s-au inregistrat victime.

- Salvamontistii au descoperit trupul unei a doua victime, decedata in avalansa din muntii Bucegi. Salvatorii au gasit victima decedata, ingropata la cca 50 cm sub zapada.In cursul zilei au fost demarate operatiunile pentru a cobori trupurile de pe munte.In aceasta dupa amiaza salvamontistii care transporta…

- Vizibila de la zeci de kilometri distanta, imensa coloana de apa a trecut prin dreptul orasului-port Salerno, fara a face victime sau pagube majore. In schimb, o alta tornada, formata pe uscat in provincia Calabria, a provocat daune importante mai multor cladiri. Din fericire, nici de data aceasta nu…

- Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza, 11 noiembrie 2018, in localitatea Radomiresti, spre Mihaiesti, in judetul Olt, la fata locului ajungand pompierii de la descarcerare, dar si doua echipaje ale ambulantei.

- Trei tineri din judetul Bihor au murit, in timpul noptii de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 1, pe raza localitatii Gheghie, dupa ce masina condusa de unul dintre ei a lovit un TIR, apoi vehiculele au luat foc.