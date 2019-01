Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei persoane au fost ranite joi dupa ce o avalansa a lovit un hotel situat in zona trecatorii Schwaegalp din Alpii elvetieni, a informat politia locala, citata de DPA. 'Vehiculele aflate in parcarea hotelului si parti ale restaurantului au fost ingropate sub zapada', a informat…

- Neatenția la volan a facut șase victime in Ialomița. Doua autoturisme s-au lovit frontal, iar ambii șoferi, dar și pasagerii din autoturisme au ajuns la spital. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) A patruns pe contrasens ca sa evite o tamponare Accidentul rutier s-a produs la ieșirea…

- Trei tineri din judetul Bihor au murit, in timpul noptii de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 1, pe raza localitatii... The post Carnagiu in vestul țarii. Trei tineri morti dupa ce masina in care se aflau s-a lovit de un TIR. Vehiculele au luat foc appeared first on Renasterea…

- Trei tineri din judetul Bihor au murit, in timpul noptii de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 1, pe raza localitatii Gheghie, dupa ce masina condusa de unul dintre ei a lovit un TIR, apoi vehiculele au luat foc.

- Doi barbati au fost raniti grav, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod in comuna gorjeana Dragutesti, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Gorj, in urma accidentului care s-a produs, sambata dimineața, in comuna Dragutesti, pompierii au gasit in masina doi barbați…