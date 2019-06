Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe o șosea din vestul țarii. Un sofer in varsta de 82 de ani a murit dupa ce a produs un accident rutier, pe Drumul National 66 Simeria Veche – Hateg, in județul Hunedoara. „Soferul autoturismului, din Calan, care se deplasa dinspre Calan spre Simeria, a depasit regulamentar doua autoturisme,…

- In cursul dimineții de joi, 23 mai, in jurul orei 06:30, la Vama Borș, pe sensul de ieșire din țara, s-a prezentat un cetațean leton la volanul unuei autoutilitare. In urma unui control amanunțit efectuat de polițiștii de frontiera, aceștia au descoperit ca șoferul, in varsta de 23 de ani,…

- O autoutilitara scapata de sub control pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, a intrat pe contrasens, lovind un autoturism al carui conducator auto a fost ranit. Accidentul rutier s-a petrecut joi, in jurul orei 15.00, in apropiere de Pojorata, iar din fericire soferul ranit nu a suferit leziuni ...

- Sapte persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, doua dintre acestea fiind transportate la spital, in urma unui accident care a avut loc pe Drumul National 28A Pascani - Motca, in localitatea Gastesti, potrivit Agerpres. La fata locului au ajuns echipaje ale Politiei, SMURD si Serviciului…

- Dr. Hadrian Borcea, de la UPU Oradea, a declarat pt Bihon&Jb ca la spital au fost transportate persoane. Șoferul a suferit un traumatism cranio cerebral minor și probabil nu va ramane internat, dar sigur se va ști dupa investigații, iar pasagera lui a suferit cateva contuzii toracice,…

- Accidentul de pe DN 1, din Cluj, in care 11 oameni, intre care patru copii, au fost raniti, sambata, a fost produs de un sofer care, din primele cercetari, a adormit la volan. Microbuzul era plin cu elevi de la o scoala din Bacau. Potrivit Politiei Cluj, primele cercetari arata ca soferul microbuzului,…

- Polițiștii l-au prins pe șoferul care nu a oprit la semnalul lor. Este un tanar de 24 de ani, din Post-ul Șoferul cautat de polițiști a fost gasit. Care este motivul pentru care a fugit de oamenii legii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O femeie care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni din Baza III, de la Egros, a fost acrosata de autoutilitara. Masina cu numere de Vaslui era condusa de un barbat care si-a recunoscut vina. Soferul nu a consumat bauturi alcool. Femeia a fost transporata la spital pentru ingrijiri. La fata locului…