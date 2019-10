Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala de Poliție care mergea cu semnalele sonore și acustice in funcțiune s-a rasturnat, sambata, in centrul orașului Cluj-Napoca, dupa ce a fost lovita de un alt autoturism.Citește și: Rasturnare de situație in Parlament: Tariceanu da o lovitura cu impact major la prezidențiale…

- Marti seara, în jurul orei 19:30, politistii clujeni au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe Calea Dorobanților, din Cluj-Napoca, o femeie care conducea un autovehicul a fost amenintata în trafic cu un pistol de catre doua persoane aflate

- Doi tineri de 18 si 20 ani din judetul Galati au ajuns la spital dupa ce s-au rasturnat cu masina pe DE 581, in comuna Munteni, potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Autoturismul era condus de tanarul de 20 ani, din comuna Negrilesti, același județ, iar la un moment dat, pe…

- Un incendiu a cuprins doua garaje, o anexa și s-a extins la o camera a unei case de pe strada General Traian Moșoiu din Cluj-Napoca. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale pentru stingerea focului. Dupa sosirea pompierilor la fața locului, o butelie de gaz a explodat intr-unul dintre garaje. Din…

- FOTO – Arhiva (MagnaNews) O autospeciala a Jandarmeriei care se afla in misiune cu semnalele luminoase și acustice in funcțiune a fost avariata miercuri dimineața, in jurul orei 08:05, la intersecția Bulevardului 21 Decembrie 1989 cu strada Pitești din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, conducatorul…

- FOTO – Arhiva (MagnaNews) O autospeciala a Jandarmeriei care se afla in misiune cu semnalele luminoase și acustice in funcțiune a fost avariata miercuri dimineața, in jurul orei 08:05, la intersecția Bulevardului 21 Decembrie 1989 cu strada Pitești din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, conducatorul…

- Un baiețel de 8 ani din Calarași, aflat pe bicicleta, a fost lovit aseara de o masina de poliție aflata in misiune, in cartierul "2 Moldoveni" din oraș. Autospeciala se deplasa, cu semnalele sonore și luminoase in funcțiune, la un scandal ce avea loc in același cartier, cand copilul a ieșit de pe troturar…

- O mașina de poliție a Secției 6 s-a rasturnat, in urma cu puțin timp, in București, dupa o coliziune cu un alt autoturism."A avut loc un accident rutier la intersecția Șos. Ștefan cel Mare-str. Tunari, in care au fost implicate doua autoturisme, dintre care și o autospeciala a Secției 6 Poliție,…