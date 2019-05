O australiancă a fost acuzată de acte de tortură asupra animalelor după ce a răpit un pelican O australianca septuagenara a fost acuzata de comiterea unor acte de tortura asupra animalelor dupa ce a rapit un pelican pe malurile unui rau, a anuntat luni politia locala, citata de DPA.



Femeia in cauza, in varsta de 73 de ani, a fost vazuta in timp ce hranea cu pesti un pelican in Tuncurry, o localitate aflata la circa 300 de kilometri nord fata de Sydney, luna trecuta.



"Femeia a prins apoi pelicanul si l-a pus in portbagajul masinii sale, iar una dintre aripile pasarii putea fi vazuta iesind prin capota inchisa a portbagajului", au anuntat autoritatile locale intr-un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

