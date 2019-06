O asociație cere tichete de 100 de lei pe lună pentru copiii din familii nevoiașe care merg la grădiniță Un grup de deputați și senatori a depus in Parlament un proiect de modificare a Legii 248/2015, care iși propune sa creasca numarul copiilor din familii cu venituri reduse care sunt sprijiniți sa mearga zi de zi la gradinița, un proiect dezvoltat la inițiativa Asociației Reality Check, in urma unei analize a modului in care se aplica legea și a consultarilor cu specialiști de la nivel local, județean și național. Tichetele sociale pentru gradinița sunt condiționate strict de frecvența copiilor la gradinița. Tichetele sociale ajuta parinții sa acopere unele costuri de baza ale educației… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

