Stiri pe aceeasi tema

- Anna Goodnight a fugit, impreuna cu familia ei, din calea incendiilor de vegetație care au facut prapad din California. Nu știe daca mai are un acoperiș deasupra capului, iar singura ei consolare este ca nu doarme sub cerul liber, ci intr-un cort pe care l-a instalat in parcarea unui supermarket. Femeia…

- Nichole Jolly este asistenta in orașul american Paradise. Femeia se afla la spital in momentul in care a izbucnit incendiul care a facut ravagii in California. Femeia a urcat in mașina și...

- O femeie care iși pierduse speranța ca mai poate ieși din flacarile ce au cuprins California, și-a sunat soțul sa-și ia ramas bun. Raspunsul barbatului i-a salvat viața. Nichole Jolly, o asistenta din orașul Paradise, se afla la spital cand a izbucnit incendiu ce a facut ravagii in California. Le-a…

- Bilantul incendiului din nordul Californiei, cel mai distrugator din istoria acestui stat american, a ajuns la 48 de morti, au anuntat marti seara autoritatile citate de DPA si Reuters. Sase persoane au fost descoperite decedate in nordul capitalei statului, Sacramento, in localitatea Paradise, una…

- Echipele de cautare au recuperat ramașițele a cel puțin 42 de persoane ucise în incendiul devastator care a distrus în mare parte orașul Paradise din nordul Californiei, devenind astfel cel mai periculos incendiu de vegetație din istoria statului, au declarat luni autoritațile, relateaza…

- Vila de milioane de dolari a lui Gerard Butler a ars pâna la temelie. Afectate sunt si proprietatile lui Miley Cyrus si Simon Cowell. Focul mistuie tot. Paduri, case si masini, uneori cad victime si oamenii care se afla înauntru. Sunt 31 de morti conformate în cel mai grav incendiu…

- Cel putin cinci oameni au murit vineri, prinsi de flacari in masinile lor, intr-un incendiu violent ce afecta nordul Californiei in timp ce, mai la sud, statiunea Malibu era amenintata de asemenea de flacari ce se propagau rapid, transmite AFP, informeaza Agerpres.Echipa serifului din comitatul Butte…

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un incendiu violent care devasta vineri nordul Californiei, in timp ce mai la sud celebra statiune balneara Malibu era amenitata de alt focar, care se extindea rapid, relateaza AFP, conform news.ro.”Stim ca au fost ranite persoane si stim ca sunt morti…