Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Constanta, accidentul a avut loc in localitatea Cumpana, in timp ce o ambulanta a SJA se deplasa la o pacienta de 49 de ani. La un moment dat, autospeciala s-a ciocnit cu un autoturism. Ambulanta avea semnale sonore si luminoase in…

- Serviciul Județean de Ambulanța Constanța a fost solicitat sa intervina la un accident rutier care a avut loc in comuna Cumpana in care au fost implicate o ambulanța și o autoutilitara. In urma coliziunii dintre cele doua autovehicule asistența din ambulanța a suferit traumatisme la coloana și un picior,…

- O asistenta medicala a fost ranita marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, dupa ce ambulanta in care se afla s-a ciocnit cu un autoturism. Ambulanta avea semnale sonore si luminoase pornite si se indrepta spre o pacienta.

- Accidentul rutier din aceasta dupa amiaza, din comuna Cumpana, in care a fost implicata o ambulanta SAJ, a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. In urma evenimentului, o asistenta a avut nevoie de ingrijiri medicale. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe Soseaua Constantei din comuna Cumpana, judetul Constanta. Din primele informatii, o ambulanta SAJ este implicata in eveniment.Stire in curs de actualizare. Revenim cu imagini. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu in sensul giratoriu de la intersectia cu strada Nicolae Iorga. Din primele informatii in accident au fost implicate doua masini, una ce apartine unei firme de paza din Constanta si una ce apartine…

- Procesul a început în anul 2013, dupa ce o tânara mama de 24 de ani a decedat la o zi dupa internarea sa. Avocații spun ca doctorii au eșuat sa-i acorde asistența medicala necesara la toate etapele, însa lezarea arterei subclavie stânga ar fi dus direct la decesul ei.…

- In cursul diminetii de astazi, un accident rutier s a produs pe strada Soveja, in dreptul unei treceri de pietoni.Potrivit IPJ Constanta, o femeie, de 31 de ani, din Navodari, a condus un autoturism pe strada Soveja din municipiul Constanta, dinspre strada Semanatorului catre strada Stefanita Voda si,…

- Guvernul a aprobat contractul-cadru pentru asistenta medicala Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Lista medicamentelor compensate si gratuite pentru tratarea unor boli grave a fost extinsa de guvern.…

- Un barbat, de 28 de ani, din Constanta, a condus un autoturism, pe strada Chiliei, unde in intersectie cu strada Ion Ratiu, pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului rutier Oprire, a patruns in intersectie, intrand in coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 32 de ani.In urma impactului,…

- A devenit o traditie pentru copiii de la Gradinita cu Program Prelungit "Lumea Florilorldquo; din Navodari sa viziteze, de cateva ori pe an, Caminul pentru Persoane Varstnice din municipiul Constanta. Iata ca si in luna martie micutii au ajuns aici pentru a impartit flori si martisoare, devenind, astfel,…

- Un accident rutier a avut loc la Bran, intre un camion si un autoturism, care s-au ciocnit frontal. Potrivit informatiilor primite de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov, sunt doua victime, un adult si un copil. Adultul prezinta un traumatism toracic ușor, iar copilul cateva zgarieturi.…

- O asistenta medicala a fost ranita, marți, intr-un accident petrecut pe DN 2, in județul Bacau, dupa ce ambulanța in care se afla și care se deplasa la o intervenție a intrat intr-o alta mașina oprita sa acorde prioritate unui pieton care traversa strada regulamentar. Femeia a fost preluata de un echipaj…

- O fetita de cinci ani din comuna galateana Schela a ajuns la Spitalul de Copii Sf. Ioan din Galati in coma alcolica, dupa ce a baut acasa vin dintr o sticla de suc, informeaza Agerpres.ro. Copila a fost gasita in casa, luni seara, de mama ei care a sunat la 112, la fata locului sosind un echipaj al…

- Ambulanta implicata intr-un accident, la Iași, luni dimineața. In urma impactului, asistenta care se afla in ambulanta a fost ranita. Din fericire, pacientul aflat in stare grava, in ambulanța nu a fost ranit, scrie libertatea.ro.

- Ambulanta implicata intr-un accident, la Iași, luni dimineața. In urma impactului, asistenta care se afla in ambulanta a fost ranita. Din fericire, pacientul aflat in stare grava, in ambulanța nu a fost ranit. O ambulanta care transporta un bolnav de cancer a derapat si a lovit un alt autoturism. Un…

- Un microbuz plin cu pasageri inmatriculat in Republica Moldova s-a ciocnit cu o masina in care se aflau trei persoane. Una dintre ele a fost proiectata in exteriorul autoturismului si a murit, iar celelalte au ramas incarcerate. Potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Inspectoratului…

- Incepand cu ora 09:00 se redeschide circulatia rutiera pe DN 39E, pentru toate categoriile de vehicule, intre localitatile Constanta si Cumpana. Reamintim ca acest sector de drum a fost inchis din cauza vizibilitatii foarte reduse ca urmare a viscolului. Rugam participantii la trafic sa adapteze viteza…

- Vremea in județul Galați, 27 februarie 2018. Saptesprezece unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise din cauza drumurilor impracticabile. Un numar de 17 unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise, marti, din cauza accesului dificil al microbuzelor scolare pe drumurile acoperite…

- Ambulanta va ajunge mai rapid la locuitorii din Ciutulesti, raionul Floresti, unde a fost deschis un centru modern de asistenta medicala urgenta. Medicii vor deservi inca alte sapte localitati din raion. "Avem toate conditiile bune pentru a lucra, confort.

- Un accident grav a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Șapte Case, din județul Vaslui. Opt persoane au fost ranite, dupa ce doua mașini inmatriculate in Republica Moldova s-au ciocnit. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Dupa parlamentari, magistrati, militari si politisti, si primarii isi doresc pensii speciale. Edilii din Asociatia Comunelor din Romania s-au plans la vicepremierul Paul Stanescu si au cerut pensii mai mari, sustinand ca acum unele sunt sub salariul minim. Primarii se compara cu…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a decedat, iar alte patru persoane, dintre care doua ranite, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de marti spre miercuri pe DJ 248, in comuna Rebricea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau, conform Agerpres.Citește și: Se anunța proteste de amploare: Ce sindicate cer pensionarea cu trei ani mai devreme fața de varsta standard…

- O imagine face cat o mie de cuvinte! Fotografia cu un ambulantier care cara o bolnava in spate a devenit virala pe Facebook. Ambulanta nu a putut urca la o bolnava cu insuficienta respiratorie, astfel ca Dumitru Ignat a luat-o in spate si a dus-o asa la Salvare.

- Un barbat in varsta de 36 de ani din localitatea buzoiana Cotu Ciorii, comuna C.A. Rosetti, a murit marti dupa-amiaza dupa ce a fost strivit de autoutilitara sub care lucra. Barbatul incerca sa repare autovehiculul in momentul in care cricul a cedat, iar autoutilitara s-a prabusit. "La fata locului…

- Ambulanta va ajunge mai rapid la bolnavii din satul Fetesti, raionul Edinet. In localitate a fost inaugurat un punct de asistența medicala urgenta. De aceste servicii vor beneficia și alte șase localitati care se afla la o distanța de peste 20 de kilometri de centrul raional.

- O femeie a fost ranita si zece masini avariate, in noaptea de luni spre marti, in urma unui accident produs in municipiul Constanta. Masina condusa de femeie a lovit un stalp, dupa care a ricosat in masinile parcate.

- Valentin Craciun, sindicalist la Confederația Meridian din Constanța, a suferit un stop cardiorespirator in timpul intalnirii sindicatelor din Sanatate cu ministrul Sorina Pintea. Barbatul in varsta de 60 de ani a fost resuscitat imediat de secretarul de stat Cristian Grasu, timp de zece minute, pana…

- In aceasta dimineața, in localitatea Cumpana, din judetul Constanta a fost gasita o persoana decedata. Trupul neinsuflețit al victimei in varsta de 41 de ani avea mai multe plagi injunghiate. Nu se știe inca daca victima s-a injunghiat singura sau i le-a produs cineva. Politia face…

- Un copil de patru ani, un bebelus si mama lor au suferit rani grave, duminica seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 56 A, in comuna Simian, din judetul Mehedinti, dupa ce masina condusa de femeie a intrat in coliziune cu o ambulanta in misiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie a fost ranita, sambata seara, intr-un accident rutier produs pe DN 75, sectorul de drum dintre Baia de Arieș și Muncel. Potrivit IPJ Alba, aceasta a fost acroșata de un autoturism, in timp ce se deplasa pe partea carosabila. Șoferul a fost testat cu alcoolscopul, rezultatul fiind negativ. Persoana…

- Azi, in jurul orei 9.00, un tanar de 25 de ani, din jud. Gorj, care conducea un autoturism pe DN66, in zona Daranești (mun. Petroșani), din direcția Petroșani-Tg. Jiu, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și a patruns pe contrasens, unde a acroșat o ambulanța…

- Noua unitati spitalicesti si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov asigura, miercuri, asistenta medicala, de Ziua Unirii Principatelor Romane, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti.

- O autospeciala de stingere si o ambulanta au intervenit la locul accidentului. Potrivit SAJ Constanta, doua victime au rezultat in urma accidentului. Cele doua refuza transportul la spital.

- Ambulanța lovita de un BMW, in Piața Unirii din Capitala. O ambulanta care se indrepta la un caz, cu semnalele luminoase si acustice in functiune, a fost izbita in plin de un autoturism marca BMW, in care se aflau cinci tineri. Accidentul a avut loc in dimineața zilei de sambata, 20 ianuarie, iar in…

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- O femeie gravida in noua luni a asteptat timp de peste sase ore in comuna Beidaud din judetul Tulcea un mijloc de transport pentru a ajunge la o unitate spitaliceasca, din cauza unui dop de zapada de pe un drum judetean. Femeia, in varsta de 30 de ani, a fost transportata, potrivit directorului…

- In jurul orei 11.10 s-a anunțat producerea unui accident rutier pe raza municipiului Adjud in urma caruia a fost implicata și o ambulanța SAJ Neamț ce efectua transportul unui pacient in stare grava catre București. In prima instanța s-a luat masura transportarii pacientului de un echipaj…

- Un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi a fost solicitat sa intervina pentru a prelua o batrana din comuna Romanesti, dupa ce ambulanta trimisa in zona nu a reusit sa treaca de nametii de zapada. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Iasi, Nicolai…

- Asociația Promo-LEX a preluat cazul tinerei care a fost internata la Institutului Mamei și Copilului și care a reclamat mai multe abuzuri din partea lucratorilor instituției, comunica NOI.md. Tinara a depus o plingere la Procuratura Generala, in care a denunțat calitatea asistenței medicale acordate,…

- Potrivit primelor informatii, se pare ca accidentul s-a produs din cauza neacordarii de prioritate. In masina de taxi se afla o clienta. Atat femeia, cat si soferul taximetrului au suferit rani, fiind transportati la spital. Celalalt sofer a scapat cu contuzii minore. Politia a deschis un…

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita, informeaza Agerpres.ro. Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae…

- Purtatorul de cuvant al CNAS, Augustus Costache, a declarat, vineri, pentru News.ro, ca 88,4 % dintre medicii de familie au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate pana joi, cand s-a incheiat acest proces. El a precizat ca de vineri…

- Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie si Reabilitare din municipiul Chișinau va fi reorganizat. Din întreprindere de stat, va deveni instituție publica, iar calitatea de fondator va fi exercitata de catre Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Prevederi în…

- Accident rutier la Perii Brosteni/ Patru persoane au ajuns la spital in Eveniment / Un accident rutier cu patru victime a avut loc in dimineata zilei de miercuri, 3 ianuarie, pe raza localitatii Perii Brosteni, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un podet.…

- Tamponare in lant la intersectia strazii Pandurului cu Soseaua Mangaliei. Cel putin trei maisini sunt implicate. O victima este ranita la picior. Politia si Ambulanta nu au sosit inca la fata locului. Circulatia in zona este blocata. ...

- Opoziția din Venezuela reinventeaza ajutorul social. A pus la punct un sistem de hranire și asistare medicala a saracilor. Sigur, generozitatea are și un scop electoral, fiind vorba totuși, de partide politice.