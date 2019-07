Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara in varsta de 28 de ani este in centrul unui scandal uriaș, dupa ce a intreținut relații intime cu un elev de 13 ani. Mai mult de atat, totul s-a petrecut in timp ce un alt elev statea de paza la ușa, la indemnul cadrului didactic.

- Un barbat din Iasi a trait cea mai frumoasa poveste de dragoste alaturi de cea care, mai tarziu, i-a devenit sotie • Desi totul mergea ca pe roate, barbatul a fost lasat cu ochii in soare de catre sotia sa • Motivul invocat de femeie a fost ca intre cei doi nu mai exista pasiune [...]

- Un barbat din satul Tauni, comuna Valea Lunga, a ajuns in arest, fiind acuzat ca a intretinut relatii intime cu o fetita de 11 ani. Totul s-ar fi petrecut in locuinta acestuia, de doua ori.