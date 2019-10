Stiri pe aceeasi tema

- Premierul finlandez Antti Rinne, a carui tara detine presedintia semestriala a Uniunii Europene (UE), a avertizat joi ca Londra are termen - pana la sfarsitul acestei luni - sa prezinte o propunere a unui acord, in scris, care sa permita evitarea unui Brexit fara acord (”no deal”), relateaza AFP…

- Conform legii aprobate in noaptea de luni spre marți in Parlamentul britanic, Boris Johnson este forțat sa amane ieșirea din Uniunea Europeana pana in ianuarie 2020 in cazul in care nu va reuși sa incheie un acord. „Acest Guvern va continua negocierea unui acord, in timp ce se pregatește sa plece…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde pilotii de la British Airways sunt in greva, majoritatea zborurilor companiei care decoleaza din Marea Britanie fiind anulate, luni si marti. Greva afecteaza si zborurile…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a pierdut sprijinul Parlamentului de la Londra, dupa ce a reușit sa iși puna in cap toata opoziția, plus inca 21 de conservatori, care au votat impotriva propriului guvern, in incercarea de a-l opri sa scoata Marea Britanie din UE, fara acord, la 31 octombrie. Perspectiva…

- Un barbat cautat de autoritatile judiciare din Marea Britanie pentru ca, impreuna cu alte persoane, ar fi falsificat si comercializat bilete utilizate in reteaua de transport din Londra, a fost depistat joi de politistii constanteni la Navodari, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Intre 12 si 14 iulie, Iasul va gazdui prima editie a Festivalului de Psihanaliza si Film. Organizatorul evenimentului, Corina Giurgia, a precizat ca la prima editie, la Iasi, va fi prezent si Andrea Sabbadini, director al festivalului omolog european, care se desfasoara la Londra, in Marea Britanie.…

- Președintele american Donald Trump a afirmat luni ca „nu va mai discuta” cu ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite, dupa ce în weekend au aparut informații potrivit carora diplomatul britanic a descris Administrația Trump drept disfuncționala, stângace și inepta, relateaza…

- Printesa Haya Bint al-Hussein, una dintre sotiile seicului Mohammed Al Maktoum, care a fugit initial in Germania impreuna cu copiii si cu o mare suma de bani, se afla la Londra, unde se pregateste pentru o lupta in justitie. Ea se teme pentru viata ei si ar face demersuri pentru obtinerea statutului…