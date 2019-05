Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Informare Europe Direct Bacau, in parteneriat cu Centrul Informare Europe Direct Valea Trotușului-Comanești și Inspectoratul Școlar Județean Bacau, organizeaza joi, 9 mai 2019, incepand cu ora 13.00,etapa finala a Concursului județean de dezbateri academice „Eu aleg EUropa!”. Gazda evenimentului…

- Timp de aproape 50 de ore, cele 22 de echipe au lucrat la proiecte precum gradinarit automatizat, sistem de rezervare de sali de sport, agregator de evenimente, aplicatii de gestiune a comenzilor la restaurante sau de scanat bonuri fiscale, si multe altele. Ca la orice HackTM, toti “hackerii”…

- Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul UVT gazduiește in zilele de 29 si 30 martie doua recitaluri care pun in lumina muzica odata declarata „in afara legii” in incercarea de a o reduce la tacere. Pe 29 martie, de la ora 19.00, la Sala Orpheum a Facultații de Muzica și Teatru, este programat un […]…

- Festivalul Cultural „Zilele Basarabiei” va avea loc intre 27 și 30 martie, la Timișoara. Cei de la Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara au „pus la cale” expoziții de arta vizuala, ateliere de imprimat tricouri, pictura de pereți, degustari de vin, teatru gastronomic, discuții…

- Facultatea de Științe Umaniste și Sociale din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” Arad a organizat Zilele Francofoniei la Arad și Gyula. Evenimentul a avut loc in colaborare cu Consulatul General al Romaniei la Gyula, Ungaria și in parteneriat cu USAMVB din Timișoara. Francofonia a fost sarbatorita…

- La Opera Naționala Romana din Timișoara se schimba directorul pentru prima oara din 1990. Incepand de luni, instituția va fi condusa, interimar, de Christian Rudik. Baritonul in varsta de 49 de ani s-a nascut la Arad și a absolvit Facultatea de Muzica din cadrul Universitații de Vest in 1995. A debutat…

- Seful Agentiei de Dezvoltare Regionala Vest, Sorin Maxim, si rectorul Universitatii de Vest Timisoara, Marilen Pirtea, au semnat, marti, la sediul institutiei de invatamant superior, contractul de finantare pentru proiectul „Extindere spații de invațamant existente pentru Facultatea de Arte…