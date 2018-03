Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al treilea an consecutiv, in Baia Mare, duminica, 25 martie 2018, de Praznicul Bunei Vestiri, Marșul pentru Viața si Familie – Calea Pro-Vita, va avea loc de la ora 17,30. Tema acestui an este „O lume pentru viața. UNIȚI pentru VIAȚA și FAMILIE”. Acțiunea este organizata de Asociația „Maramureș…

- Antonia, unul dintre cei patru jurati ”The Four – Cei 4”, marturiseste ca are ajutoare de nadejde pe care se poate baza in perioadele in care programul sau este foarte incarcat. Incepand cu 31 martie, de la ora 20.00, Antonia, Feli, Carla’s Dreams si Cheloo sunt juratii ”The Four – Cei 4” care vor decide…

- Cum se imparte Antonia intre ”The Four – Cei 4” și viața de familie. Artista, unul dintre cei patru jurați, marturisește ca are ajutoare de nadejde pe care se poate baza in perioadele in care programul sau este foarte incarcat. Incepand cu 31 martie, de la ora 20.00, Antonia, Feli, Carla’s Dreams…

- Iata zodiile care nu isi pierd timpul intr-o relatie care nu merge nicaieri, potrivit eva.ro. Berbec Fiind impulsiv si increzator in el insusi, Berbecul nu isi pierde timpul cu drama si cu nemultumirile in viata. El e prea hotarat si entuziasmat de viata lui si de scopurile sale pentru…

- Un profesor de religie din judetul Botosani s-a gandit ca Centenarul Marii Uniri trebuie sa fie o lectie pentru cei mici! Asa ca a selectat 36 de elevi din Romania, Ucraina si Republica Moldova, pe care i-a dus intr-o excursie deosebita.

- O tanara mama din Focsani, Mirela Lupu, prezinta pe Facebook o imagine inspaimantatoare a Spitalului Judetean din Focsani, dupa ce a petrecut acolo doua nopti alaturi de copilul ei. Relatarea ei a devenit virala, fiind distribuita de sute de focsaneni si nu numai. „Tara in care am ales sa traim nu ne…

- Designerul francez Hubert de Givenchy, faimos pentru colaborarea cu Audrey Hepburn si Jackie Kennedy, a incetat din viata la varsta de 91 de ani, scrie BBC. Partenerul acestuia, Philippe Venet, un fost designer haute couture, a confirmat tragica veste pentru agentia de stiri AFP."Cu mare tristete va…

- La ora 7 isi incepe ziua la spitalul Fundeni, dar prefera sa se trezeasca la 5, asa mai prinde cate o ora de citit. Este medic, in ultimul an de rezidentiat, iar cea mai mare parte a zilei o petrece in spital. Uneori si doarme acolo.

- Procurorul Mircea Negulescu rupe tacerea dupa aparițiile publice ale deputatului PSD Andreea Cosma. Acesta nu neaga ca a avut o relație cu aceasta, insa precizeaza ca totul a pornit din inițiativa Andreei Cosma.„Niciodata nu a fost vorba unei harțuiri, a unei „curtari” sau a unei relații care…

- Incepand de luni, Florin Bratu e tehnician al ”cainilor”. Cum arata soția lui Florin Bratu, noul antrenor de la Dinamo. Cel poreclit ”Mitraliera” din mai 2008, cand marca contra Stelei (2-1) și sarbatorea golul folosind steagul de la colțul terenului pe post de pușca, e casatorit cu Andreea de 16 ani.…

- BERBEC Cu cat vei petrece mai mult timp alaturi de partener in aceasta saptamana, cu atat relatia dintre voi va deveni si mai puternica, iar iubirea mai mare. Daca esti singura, o persoana care a trecut fugitiv prin viata ta candva va reveni sub alta forma, cu un alt scop. Nu este exclus…

- Tragedia care a avut loc aseara a îndoliat Constanța. Un copilaș a murit, în timp ce tatal sau se zbate între viața și moarte dupa ce au fost loviți chiar pe trecerea de pietoni de catre un șofer de 22 de ani, care nici macar nu a frânat în apropierea trecerii. Imaginile…

- Zeci de suflete iși fac veacul pe strazile Micii Viene. Doar ca problema oamenilor strazii, care iși fac veacul in zona Stației CFR Arad, de exemplu, nu mai este de actualitate pentru nicio autoritate. Este o problema pe care nicio administrație romaneasca de dupa 1989 nu a reușit sa o rezolve. Asa…

- Am plecat de acasa, de la parinți, ca mulți alții, imaginandu-mi ca, daca nu vor mai fi ei in viața mea, o sa ma descurc mai bine. O iubeam mult pe mama, o compatimeam pentru traiul mizerabil pe care-l avea alaturi de tata, un om egoist, autoritar și chiar violent, uneori. Am rugat-o sa vina la mine,…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea a facut declarații cu totul neașteptate la emisiunea pe care o are la TV, dand de ințeles ca se gandește sa se retraga. Mirccea Badea, care formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Carmen Bruma , este prezent pe micile ecrane de foarte mulți ani. In ediția…

- Iubitul Denisei este un tanar om de afaceri care deține cateva sali de sport ultramoderne, pe numele lui Mircea, pare sa o fi impresionat pe cantareața cu abilitațile sale, scrie spynews.ro. Citeste si Raluca de la Bambi a ramas fara permis, dar si-a implinit un vis. Acum are sofer personal…

- Duhovnicul tinerilor, asa cum a fost numit adesea parintele Teofil Paraian, este renumit pentru sfaturile sale referitoare la viata de familie. „Toata lumea știe ca viața de familie trebuie binecuvantata de Dumnezeu", spunea parintele atragand atentia ca, de altfel, „concubinajul ...

- BERBEC: Daca se vor stradui puțin, berbecii vor reuși sa-și rezolve o problema financiara cu care se confruntau de mult timp. Este bine sa o rezolve acum. TAUR: Este posibil ca acești nativi sa sa semneze un nou contract de munca prin intermediul caruia vor avea ocazia sa caștige…

- Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu. De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai…

- De ce și-a ascuns Adelina Pestrițu relația cu Virgil, tatal copilului ei. Vedeta este insarcinata in trei luni și așteapta cu nerabdare sa devina mama pentru prima oara. Pana acum, nimeni nu a știut despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește alaturi de iubitul ei. „Poti ascunde daca iti…

- Emanuil Gojdu a facut parte dintr-o familie macedoromana, aceasta origine dinspre tata fiind confirmata de mai toți biografii sai, dupa cum se menționeaza in vol. „Viața și activitatea lui Emanuil Gojdu” (1802-1870), Maria Berenyi, 2002. O familie care iși avea radacinile in orașul Moscopole, centru…

- In 2015 se pronunța divorțul de James Keach, barbatul cu care a fost casatorita timp de 22 de ani. Puțini știu, insa, ca actrița avea un alt iubit inainte ca divorțul de fostul soț sa fie pronunțat. Jane Seymour a dezvaluit ca se iubește de patru ani cu un regizor de la Hollywood La cel mai recent eveniment…

- Tatal lui Feli Donose a murit, iar artista trece prin momente cumplite. Aceasta și-a anulat toate concertele pe care le avea de susținut in urmatoarea perioada. Feli Donose este cap de afiș in semifinala Eurovision care va avea loc la Salina Turda, pe 11 februarie. In urma cu doar cateva zile, Feli…

- Ultima mare campioana a gimnasticii romanești, retrasa din activitate la finele anului trecut, se bucura acum de viața de dupa sport. Catalina Ponor face marturisiri in ceea ce privește intențiile sale de viitor și nu numai. S-a retras din gimnastica in luna noiembrie, dupa ce revenirea in sportul in…

- Horoscopul lunii Februarie aduce o multime de surprize pentru toate zodiile. Cine va avea probleme de sanatate, cine castiga multi bani, dar si cine se va casatori vezi mai jos, in horoscopul realizat de astrologul Remus Ionescu.

- Ultima apariție TV a Stelei Popescu. Actrița care s-a stins din viața la finalul anului trecut a putut fi vazuta aseara, la emisiunea „Guess My Age – Ghicește-mi varsta” cu Dan Negru, pe Antena 1. Emisiunea a fost filmata cu cateva zile inainte de dispariția artistei. „Am filmat ediția in care Stela…

- Doctorita Cristina Iofcea s-a pomenit miercuri dimineata, 31 ianuarie, la cabinet, cu o avalansa de pacienti ingrijorati ca au ramas fara medic de familie. Oamenii aflasera din ziare ca doctorita ar fi murit.

- Tinara de 24 de ani care si-a pierdut sotul si fiica in accidentul cumplit din preajma satului Todiresti, Raionul Anenii Noi, si-a revenit din coma, dar inca nu stie ca a ramas fara familie. Medicii spun ca ea nu este, deocamdata, pregatita sa afle o astfel de veste, intrucit i-ar putea afecta si mai…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018: Astrele ne dezvaluie cum va fi urmatoarea perioada pentru unele zodii, scrie estisuperba.ro. Se anunța o perioada tensionata, plina de coborașuri. Vezi daca te afli pe aceasta lista și cum sa eviți neplacerile. Citeste si Horoscop zilnic 29 ianuarie 2018. Sfatul zilei…

- Relația cu oamenii din jurul nostru reprezinta un aspect foarte important. Cu cât suntem mai nervoase, mai puse pe cearta sau mai dușmanoase, cu atât parca lucrurile din viața noastra nu ies cum ne-am propus.

- Andreea Balan, dezvaluiri din viata de familie! Ce o ajuta sa treaca peste tot si peste orice, dar si cum se pregateste pentru show-urile sale de exceptie, am aflat de la ea intr-un interviu cu cartile pe fata!

- BERBEC 21.03-20.04: Va implicati puternic in relatiile cu parintii sau cu sefii. Sunteti ambitiosi sa mergeti pana la capat si veti reusi ce v-ati pus in gand. Cei din jur va vor admira, relatiile sunt la un nivel confortabil si unii ar putea chiar sa se indragosteasca. TAUR 21.04-21.05: In…

- Certurile nu lipsesc din nico relație și sunt benefice uneori, fiindca scapa partenerii de stres și de anumite tensiuni. Totuși, cum iți dai seama ca partenerul tau nu te mai vrea deloc in viața lui și dorește sa pleci?

- Andra si Catalin Maruta sunt cu siguranta unul dintre cele mai solide si iubite cupluri de la noi. Cei doi se inteleg de minune, dar ca in orice cuplu exista tensiuni si momente in care ajung sa nu fie de acord in unele privinte, asa cum se intampla si in relatia lor. Cantareata a marturisit ca se mai…

- Munca peste program are un „pret mare” pentru parinti, afectandu-le sanatatea si viata de familie, atunci cand se straduiesc sa faca fata orelor lungi de la birou, este concluzia unui nou studiu preluat vineri de Press Association.

- Relatia ”Reginei Sprancenelor” cu Adrian Cristea, ”Printul”, asa cum este cunoscut la noi, nu pare sa mai aiba sanse de reusita, iar celebra artista in domeniul make-up si beauty a vorbit despre incercarile din viata ei.

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care mint ce mai des in dragoste. Iata care sunt acestea potrivit estisuperba.ro. TAUR: Deși de cele mai multe ori acești nativi sunt extrem de sinceri, uneori chiar dureros de sinceri, pot trece cu ușurința de la sinceritate crunta…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti implicata…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt o familie fericita, implinita și iubita. Anul trecut a fost cel mai bun an din viața lor, pentru ca a venit pe lume Victoria. Fetița le-a umplut viața de implinire. In plus, cei doi soți s-au mutat și in casa noua și incearca sa faca totul ca o familie normala.

- Cântaretul Ricky Martin a anuntat ca s-a casatorit cu Jwan Yosef, cel care îi este partener de viata de doi ani, cei doi urmând sa faca si nunta, în câteva luni, transmite AFP.

- Niciunul dintre ei nu mai este in viața, caci Prințesa Inimilor, Diana, a decedat intr-un tragic accident de mașina la Paris, pe 31 august 1997, iar indragitul cantareț englez a parasit lumea celor vii in 2016, chiar de Craciun. Chiar și in lipsa lor, detalii despre o relație apropiata intre Prințesa…

- Fosta vedeta de televiziune Augusta Lazarov are o familie superba, alaturi de care traește viața din plin și se bucura de fiecare moment. Augusta Lazarov este o fosta prezentatoare de televiziune și fosta soție a regretatului om de televiziune Valeriu Lazarov. In prezent, vedeta este casatorita cu actorul…

- Previziuni 2018 Berbec Casa si familie Din cate se pare, nici 2018 nu se intrevede a fi un an prea plin pe plan familial. Avand in vedere ca pot avea loc multe evenimente importante la nivel sentimental, ți-ar pica mai mult decat bine sa poți apela oricand la rude pentru indrumare și sfaturi.…

- HOROSCOP BERBEC Orele petrecute cu cei dragi au efect excelent asupra psihicului! Viata de cuplu si cea de familie sunt placute, sunt locul celor mai frumoase evenimente. Ca participi la o reuniune de familie in care devii centrul atentiei sau ca esti doar figurant in reusita cuiva drag,…