- Doi octogenari din localitatea vasluiana Zorleni au fost ucisi cu salbaticie in noaptea de 21/22 august. Copiii victimelor au luat toate masurile pentru a-si proteja parintii de hotii care i-au atacat de mai multe ori in ultimii ani, insa acestea au fost zadarnice.

- Potrivit unor surse judiciare, agresorul a lovit-o cu putere pe Alexandra, dupa ce a surprins-o pe fata vorbind la 112. Fata a cazut și a ramas inconștienta, in timp ce agresorul s-a urcat in mașina și a plecat in oraș. Imaginile din Casa Groazei arata dezastrul in care a fost ținuta fata.Citește…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- Barbatul a amintit și de faptul ca i-a lovit copiii in repetate randuri și a primit interdicție sa mai plece in Italia, dupa ce ar fi incercat sa o agreseze pe o tanara. Potrivit sursei care a dorit sa iși pastreze anonimatul, tatal lui Gheorghe Dinca se ocupa de ucisul cailor bolnavi. Crescut in…

- Cinci pungi de carne au fost gasite de anchetatori in congelatorul barbatului din Caracal, taximetrist de ocazie. Totodata, in autoturismul acestuia a fost gasit un cercel, despre care se banuieste ca ar fi al Alexandrei Macesanu, tanara disparuta!

- In noaptea de 18 iulie 1959, fratii Petre si Toma Arnautoiu, conducatorii grupului „Haiducii Muscelului“, care actionase timp de 10 ani in Muntii Fagaras, au fost executati in Penitenciarul Jilava. Urmasii lor au cautat in arhive si au publicat procesul-verbal de executie.

- Ies la iveala detalii tulburatoare despre cumplitul accident produs in Italia, in urma caruia 4 romani au murit. Presa internaționala a scos la lumina faptul ca 2 dintre aceștia erau frați.

- Este unul dintre cei mai apreciati artisti libanezi din Romania, insa a facut inchisoare. Desi toti colegii de breasla credeau ca este plecat in afara tarii, la concerte, Jamal, pentru ca despre el este vorba, a trait drama vietii lui.