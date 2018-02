Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Faulkner, o tânara în vârsta de 19 ani, a fost gasita moarta în apartamentul ei din Londra. În câteva luni urma sa faca parte din distributia piesei Pippin.

- Cunoscuta dansatoare Olivia Faulkner s-a sinucis. Tanara avea doar 19 ani, iar gestul ei i-a șocat pe toți cei care o cunosc. Se pare ca aceasta avea probleme grave de sanatate, scrie libertatea.ro.

- Romanii au fost cei mai numerosi imigranti in Marea Britanie anul trecut. Potrivit datelor oficiale publicate de Biroul National de Statistica de la Londra, 154 de mii de romani si-au depus actele pentru a se angaja in Marea Britanie in perioada decembrie 2016 – decembrie 2017. Numarul este, insa, in…

- Claudia Gutulescu, o românca originara din Drobeta-Turnu Severin care traieste de mai multi ani în Londra, a povestit pe Facebook cum s-a petrecut scurta ei vacanta în România.

- Nu te grabi sa invidiezi broscoiul din imagine! Desi fotografiile au facut înconjurul Internetului si au iscat dezbateri aprinse, ele ascund un secret teribil! Asa ceva se putea întâmpla numai în lumea animalelor...

- Commonwealthul Natiunilor (grupul de tari sub influenta britanica infiintat inca din 1926) a inceput sa dezbata in secret despre cine va lua locul Elisabetei a II-a, odata ce regina de 91 de ani va muri, noteaza BBC.

- Fata in varsta de 17 ani care s-a sinucis dupa ce i-a spus printr-un mesaj iubitului ca il insala a socat pe toata lumea din Anglia si nu numai! Mama fetei a vorbit pentru prima oara despre drama prin care trece.

- Cristian Irimus este un satmarean din zona Tasnad, care a decis sa lase in urma viata din Romania si sa isi gaseasca norocul, ca multi altii, in Vest, ajungand la Londra. Desi avea un loc de munca stabil si un venit linistitor, Cristi a dorit sa paraseasca Romania, despre care considera ca nu intelege…

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele 39; 39;Frida 39; 39; si 39; 39;Baby Mama 39; 39;, s a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association citata de Realitatea.net. Mama a doi copii, Jill Messick a murit miercuri…

- Cate Blanchett, in varsta de 48 de ani, a caștigat doua premii Oscar, dar asta nu a oprit-o sa lase acasa bolidul de lux și sa circule ca un om obișnuit. Imbracata lejer, cunoscuta actrița a fost surprinsa alaturi de pasagerii de la metroul din Londra, insoțita fiind de partenerul sau,…

- Tatal baiatului din Cluj, care s-a aruncat de la etajul 11 al unui bloc din Maraști, a facut infarct când a aflat despre tragedie. Tatal baiatului lucreaza în Londra, unde a fost vizitat de fiul sau în cursul lunii ianuarie. Tânarul s-a întors…

- Tânarul a 18 ani care s-a aruncat de la etajul 11 al unui bloc din cartierul Maraști a lasat în urma lui un mesaj de adio. El s-a filmat cu propriul telefon. Polițiștii au stabilit ca este vorba despre o sinucidere, dupa ce au gasit în camera tânarului…

- Duminica, 4 Februarie 2018, in Londra, Anglia, sa desfasurat competitia internationala OPEN SHITO RYU KARATE CHAMPIONSHIPS pentru categoriile de varsta, probe KATA individual si perechi, KUMITE individual si echipe. Organizatorul competitiei a fost Shito Ryu Karate Federation of England.

- Campania de strangere de fonduri pentru tratamentul tanarului de 31 de ani din Alba Iulia, Adrian Vintan, bolnav de cancer de piele, a ajuns si in Anglia. Grupul ”Romani in Londra” a organizat o actiune in cadrul careia a fost scoasa la licitatie o masina decapotabila, iar banii vor ajunge in contul…

- Pasiunea pentru frizerie i-a adus laolalta, in Londra, pe Radu Teodorescu si Emi Bertea, iar acum lucreaza impreuna la propriul lor salon. Mare parte dintre clientii lor sunt romani, iar sambata tund pe muzica unui DJ si ofera bauturi gratuite.

- "As vrea sa vorbesc tuturor despre implicare, a scris medicul.O lectie din si despre care, am invatat multe. De la oamenii din jur, de la unii dintre colegi... Acum 6 luni am primit intr-o zi de vineri cazul unui tanar de 33 ani, care in ultimii ani a muncit in Anglia si care, intors…

- Arsenal si Manchester United au anuntat luni ca schimbul jucatorilor Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan e oficial! Jucatorul care a lasat Londra pentru Manchester va deveni cel mai bine platit jucator din istoria Premier League, având un salariu anual de 20.6 milioane de euro.

- Bucurie fara margini in familia Maria Marinescu – Alin Petrache. Cunoscuta creatoare de moda a devenit mama pentru a doua oara, iar sotul ei este cel mai fericit, pentru ca acum poate sa spuna ca e tatic de baiat. El mai are trei fete dintr-un alt mariaj.

- In Marea Britanie a fost numit un ministru al singuratatii, a carui misiune va fi de a lua masuri impotriva izolarii crescande resimtite de circa noua milioane de britanici, atat tineri cat si varstnici, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Noul rol va fi asumat de ministrul sporturilor, Tracey…

- Parlamentarul laburist Keith Vaz si-a exprimat regretul la aflarea vestii mortii lui Victor Spirescu. Politicianul britanic a fost cel care l-a intampinat la aeroport, in Londra, pe primul roman care profita de deschiderea pietei muncii din Regat, in 2014.

- Cunoscuta pentru piesele sale și considerata una dintre cele mai iubite artiste din industria noastra muzicala, Irina Rimes și-a ferit viața privata de ochii curioșilor. Cu toate acestea, recent, a ieșit la suprafața un episod neplacut din viața vedetei.

- Modelul Harry Uzoka a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Avea 25 de ani și era cunoscut in toata lumea. Moartea sa subita a socat industria modei, acesta fiind considerat un simbol pentru baietii de culoare din Anglia. Aparuse deja in reviste si colaborase cu banduri de renume din lume.…

- Șoc in lumea modei! Un tanar model, in varsta de 25 de ani, a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra.Moartea sa a socat industria modei, acesta fiind considerat un simbol pentru baietii de culoare din Anglia. Aparuse deja in reviste si colaborase cu banduri de renume din lume. Din informațiile…

- Ed a cunoscut-o pe Heidi la universitate. Imediat s-au placut, iar cand au ajuns sa stea in același camin studențesc, au devenit iubiți. Cațiva ani mai tarziu, aveau sa se casatoreasca, dar ce a descoperit mama lui Heidi a șocat-o pe tanara mireasa. Cu puțin timp inainte de nunta, mama lui Heidi l-a…

- Un barbat de 56 de ani, internat intr-un azil ilegal deschis in Valea Putnei, si-a pus capat zilelor in prima zi a anului, iar cazul a fost tinut secret. Ovidiu Balan, din comuna Iacobeni, era...

- Un baiat de 12 ani și-a pierdut viața încercând sa o salveze pe cea a unei bune prietene, care nu știa sa înoate. Owen Jenkins a intrat în apa pentru a o salva pe fata fiindca se zbatea sa se țina la suprafața. Incidentul cumplit s-a petrecut la Râul Trent,…

- Actrita Gillian Anderson, interpreta rolului feminin principal din serialul de televiziune "The X-Files", a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood. In cadrul acelei ceremonii, care a avut loc luni, Gillian Anderson i-a adus un omagiu special Danei Scully din "Dosarele X", despre care a spus…

- Si nu putem vorbi de o decadere de gusturi, ba din contra! De data aceasta tanara a ales sa viziteze o alta zona de vis, Thailanda. Andreea are cu siguranta o viata intr adevar reusita! E frumoasa, implinita si nu uita sa cunoasca toate locurile frumlase ale planetei, macar o data la doua trei saptamani…

- Barbatul arestat de forțele de ordine din Londra dupa ce și-a omorat partenera cu lovituri repetate de cuțit avea antecedente penale in Romania. Acesta fusese pus sub acuzare de mai multe ori, pentru infracțiuni de furt și viol.

- Sergiu Curca, in varsta de 22 de ani, interpret de muzica populara, a ales sa se sinucida, chiar in prima zi din noul an. Acesta a fost gasit spanzurat in casa sa din orasul Lipova, judetul Arad.

- Iuliana Tudos a fost ucisa in Anglia, de sarbatori. Tanara de 22 de ani a fost gasita moarta intr-un parc din Londra, unde a fost injunghiata. Polițiștii suspecteaza ca Iuliana, care lucra ca barmanița, ar fi fost omorata de Craciun.

- Ronaldo ar fi racit relația dintre logodnica sa, Georgina, și Marisa Mendes, fiica impresarului sau. Aceasta din urma devenise mai mult decat o prietena pentru Cristiano, iar mama ultimului sau copil nu privea deloc cu ochi buni apropierea lor. Pentru a nu mai fi foarte geloasa pe blonda de 26 de ani,…

- Joo-il Kim, care traieste in Londra, a sustinut ca in armata nord-coreeana exista brigazi de sinucigasi care „traiesc si mor” pentru Kim Jong-un si care se vor arunca in aer la comanda dictatorului.

- Un român a reușit sa cucereasca o celebritate din Marea Britanie. Este vorba de fostul jurat de la „Britain's Got Talent” și prezentatorul showului matinal „Good Morning Britain”, Piers Morgan. Acesta a fost impresionat de un barbat pe care l-a auzit cântând…

- Sportivul Dario Drotar din Gherla a luptat in ring sambata seara la gala de kickbox/MMA FightStar Championship, desfașurata la Londra, in Anglia. Drotar a intrat in cușca cu islandezul Bjartur Gudlaugsson, la categoria 65 kg . Luptatorul roman a dus o pregatire grea pentru acesta competiție, inceputa…

- In cazul in care starul lui Real Madrid va fi desemnat castigator, va fi pentru a cincea oara in cariera cand primeste trofeul, scrie digisport.ro. Astfel, il va egala pe marele sau rival, Lionel Messi, iar cei doi jucatori care au dominat fotbalul in ultimii ani vor completa un deceniu de hegemonie…

- Tanara, frumoasa si la inceput de drum. Asa era Gabriela, o tanara in varsta de 21 de ani, care a murit ieri la Iasi intr-un accident teribil. Gabriela si Andreea au plecat ieri-dimineata din satul Vanatori, comuna Popricani, si voiau sa ajunga la Iasi. Ceva a determinat-o pe Adreea Madalina Luca sa…

- Mulți s-au intrebat, de-a lungul timpului, cat caștiga cea mai cunoscuta prezentatoare de știri din Romania, veniturile acesteia fiind invaluite mereu de mister. In jurul acestei controversate teme s-a creat o poveste fara sfarșit. De-a lungul anilor, in presa, s-au vehiculat tot felul de cifre, dar…

- Dan Tiberiu Sbircea, de 28 de ani, care si-a pus capat zilelor in Londra, la putin timp dupa ce obtinuse doctoratul la una dintre cele mai bune universitati din lume, a fost inmormantat luni, 27 noiembrie, in cimitirul orasului Targu Carbunesti.