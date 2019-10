Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iranian, Hassan Rohani, (foto) a afirmat marti, la New York, ca este deschis pentru discutarea unor mici schimbari ale pactului nuclear din 2015, daca SUA ridica sanctiunile impuse regimului islamic,...

- Are 73 de ani dar asta nu il ține departe de sala de forța. Sylvester Stallone și-a aratat mușchii intr-un magazin de haine din New York. Celebrul actor a mers la o sesiune de shopping, unde a probat o geaca de piele și mai multe camași. Insa starul de la Hollywood a decis sa probeze hainele chiar in…

- Un vas de toaleta din aur in valoare de un milion de lire sterline, ce facea parte dintr-o expozitie de arta de la Palatul Blenheim, a fost furat sambata dimineata, informeaza Press Association. Postul de radio local Jack FM a anuntat ca a primit informatii neconfirmate potrivit carora obiectul…

- Iulius Mall Suceava aduce mai aproape de clienții sai branduri internaționale, in premiera pentru oraș.De curand, experiențele de shopping ale sucevenilor sunt completate cu prezența Bershka, un nume important din industria fashion, așteptat de publicul amator de moda.De joi, 15 august 2019, la ...

- Atac armat in cartierul Brooklyn din New York. Un om a murit, iar 11 au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul la intamplare in timpul unei petreceri. Printre victimele internate este si un copil. In urma atacului s-a creat un adevarat haos.

- Retailerul newyorkez Showfields a inaugurat un nou concept store – House of Showfields , prin intermediul caruia clientii au parte de o experienta care combina shopping-ul cu arta teatrala, realizata cu ajutorul unor actori profesionisti.