- Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea "Vestelor Galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti.

- Premierul francez Edouard Philippe, a declarat joi ca peste 89.000 de membri ai fortelor de ordine vor fi mobilizati sambata in Franta, dintre care 8.000 la Paris, in cadrul unei noi zile de mobilizare a’Vestelor galbene’, relateaza AFP. Douasprezece vehicule blindate ale jandarmeriei (VBRG) vor fi…

- Primul-ministru Edouard Philippe le-a transmis senatorilor francezi ca vor fi luate "masuri exceptionale" pentru a putea face fata demonstrantilor. Franta s-a confruntat cu o serie de proteste violente ale "vestelor galbene" in ultimele trei weekend-uri. Miscarea a luat nastere in mediul online in urma…

- Guvernul va desfasura 'mijloace exceptionale' in plus fata de cei 65.000 de politisti si membri ai fortelor de ordine mobilizati sambata in Franta, in cel de-al patrulea weekend de manifestatii ample organizate de 'vestele galbene', a anuntat joi, in Senat, premierul Edouard Philippe,…

- Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in ultimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii. Potrivit publicatiei Le Monde si postului France Info, cresterea taxei pentru carburanti va fi suspendata. Premierul Edouard Philippe este asteptat sa anunte…

- Parisul a asistat sambata la violențe de strada. Protestatarii s-au luptat cu forțele de ordine. Aproximativ 135.000 de persoane au participat la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta…

- Autoritațile din Franța au utilizat gaze lacrimogene, grenade cu zgomot asurzitor si lumina orbitoare și tunuri cu apa impotriva „vestelor galbene” care au incercat, sambata, sa treaca de cordoanele de securitate de pe Champs Elysees. Scumpirea benzinei a generat panica in Franța și mișcari serioase…