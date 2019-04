Stiri pe aceeasi tema

- O exceptionala demonstratie de forta in Mediterana: americanii au trimis doua grupari navale fiecare dintre acestea apartinand structurii de interventie duale care opereaza sub comanda port-avionului Lincoln din clasa Nimitz alaturi de care este si USS John C Stennis.

- Nava nu are voie sa intre in apele teritoriale italiene si o incalcare va pune in pericol securitatea nationala, se spune intr-o scrisoare adresata joi de Ministerul de Externe italian ambasadorului german de la Roma. Alan Kurdi navigheaza sub pavilion german si este de datoria statului de pavilion…

- Armata americana a trimis in Europa doua bombardiere capabile sa transporte arme nucleare si rachete de croaziera. Cele doua aeronave de tip B-52 vor fi stationate la o baza a Fortelor Aeriene Regale din Marea Britanie.

- Doua bombardiere strategice americane capabile sa transporte rachete de croaziera si bombe nucleare au sosit la baza Royal Air Force (RAF) din Gloucesterhire, in Anglia, potrivit unor date publicate de site-ul MilRadar, specializat in supravegherea deplasarii avioanelor militare.

- Armata americana va transporta aproape 200 de tone de ajutor umanitar in Columbia pentru a raspunde crizei din Venezuela, a anuntat vineri un oficial al Ministerului american al Apararii, relateaza AFP preluata de Agerpres. Oficialul de la Pentagon a declarat sub rezerva anonimatului ca ajutorul…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a afirmat miercuri ca cele 27 de state care raman in blocul comunitar dupa Brexit sunt inca unite in aceasta chestiune si nu vor renegocia cu Londra acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Cele…

