O armă de vânătoare și un pistol cu gaze, furate dintr-o casă din Timișoara Polițiștii din Timișoara sunt din nou in stare de alerta dupa ce, ieri, printr-un apel la 112 s-a raportat o spargere. Din casa unui om de afaceri, au fost sustrase o arma de vanatoare și un pistol cu gaze. Cele doua arme erau deținute legal și erau ținute, conform legii, intr-un dulap metalic care a […] Articolul O arma de vanatoare și un pistol cu gaze, furate dintr-o casa din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, coordonați de procurorii DIICOT Timișoara au facut zece percheziții domiciliare pentru destructurarea unei grupari conduse de o femeie, care l-a înșelat pe un cetațean Italian cu peste 600.000 de euro.

- Astazi, la Timișoara, Politehnica – CSM 2007 35-25 (17-12) Echipa de handbal a CSM Focșani 2007 a incheiat sezonul 2018-2019 al Ligii Naționale pe locul 8. In partida a treia pentru locurile 7-8 cu timișorenii, focșanenii au fost intrecuți, astazi, in deplasare cu 35-25 (17-12). Pentru CSM 2007 au…

- Polițiștii din județul Alba cauta autorul unui furt, dupa ce paznicul de vanatoare din satul Segagea, comuna Poșaga, a sesizat, duminica, faptul ca i-a disparut un pistol din locuința, transmite Mediafax.Un paznic de vanatoare din comuna Poșaga, județul Alba, a sesizat, duminica dimineața,…

- Ediția cu numarul 121 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un material despre una dintre cele mai mari probleme ale romanilor, lipsa…

- Polițiștii locali din Timișoara trag un semnal de alarma cu privire la faptul ca micuții se pot pierde foarte ușor de parinți, mai ales in zonele aglomerate din oraș. Potrivit reprezentanților instituției, doar in ultima luna, trei copii s-au ratacit in zona centrala a orașului. Ultimul caz cu care…

- Polițiștii continua acțiunile de prevenire a absenteismului școlar și a delincvenței juvenile verificand proximitatea liceelor, barurile și restaurantele din Focșani. Se pare ca prima etapa din acțiunea polițistilor a dat roade, astazi fiind gasiți puțini elevi prin baruri. Unii dintre elevii gasiți…

- Politistii timiseni au dat amenzi peste 160.000 lei, in urma unei razii in Timișoara și in localitațile din apropiere. ”In noaptea de 15 spre 16 martie a.c., polițiștii Serviciului Rutier impreuna cu cei de Ordine Publica au acționat pentru imbunatatirea climatului de siguranta civica, prevenirea activitatilor…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale – I.G.P.R. au efectuat 3 percheziții domiciliare, la locuințele unor persoane banuite de…