Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Politic al Uniunii Salvați Romania a aprobat o serie de modificari la Statutul USR, modificari care vor fi supuse aprobarii Congresului. Principala modificare privește modul de alegere a președintelui USR, in sensul ca acesta sa fie ales de toți membrii partidului, prin vot direct. La fel…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat ca are ambitia ca la alegerile europarlamentare formatiunea pe care o conduce sa fie al patrulea partid in preferintele electoratului, el adaugand ca se asteapta la un scor de aproximativ zece la suta la nivel national. “Consider ca am facut alegerea…

- Codrin Ștefanescu a distribuit pe contul lui de Facebook o melodie populara in care doi copii cer oamenilor sa voteze cu PSD. „Frunza verde de bostan / Eu nu-l vreau pe Timmermans”, sunt doua versuri ale acestei melodii, care au atras reacția lui Victor Ponta: „Dezgustator – doar comuniștii si naziștii…

- „In ciuda tuturor celor care in 2016 spuneau ca este imposibil sa marim salariile și pensiile, imposibil ca romanii sa aiba venituri mai mari și impozite mai mici, noi am facut toate aceste lucruri. Iata ca s-a putut! PSD a creat 600.000 de locuri de munca noi și a crescut nivelul de trai al oamenilor.…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri in premiera ca nu va mai nominaliza vreun alt premier de la PSD daca partidul i-ar retrage sprijinul premierului Viorica Dancila. Președintele a mai anunțat intr-o eclarație de presa ca ”rezultatele alegerilor vor genera schimbari in spațiul politic”, dar…

- Kelemen Hunor a oferit, astazi, mai multe explicatii, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Arad, cu privire la decizia UDMR de a sustine modificarile la Codul Penal si a celui de procedura penala, adoptate astazi in Camera Deputatilor. Astfel, liderul UDMR a precizat ca nu a fost adaugata…

- Romania a fost condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in cazul unui detinut caruia i s-a refuzat dreptul la scolarizare, fiind incalcat, astfel, dreptul la educatie prevazut de Articolul 2 din Protocolul 1 la Conventie. Statul trebuie sa-i plateasca detinutului 2.000 de euro despagubiri…

- Statul român a fost condamnat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) în Cazul Flamînzeanu împotriva României, pentru încalcarea dreptului la educație prevazut de Articolul 2 din Protocolul 1 la