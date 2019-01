Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia moderna si o aplicatie dezvoltata de o echipa de oameni de stiinta din Cehia ii ajuta pe pacientii ramasi fara laringe in urma unor probleme de sanatate, precum cancerul, sa-si poata face auzita in continuare propria voce. Cu un an in urma, Vlastimil Gular se pregatea pentru…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu scrie, la final de 2018, ca se incheie un an cu multe provocari și ureaza romanilor sa traiasca intr-o Europa in care cetațenii sunt tratați in mod egal, iar vocea Romaniei sa se faca auzita."Anul ce se termina a fost unul in care am avut de trecut…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu scrie, la final de 2018, ca se incheie un an cu multe provocari si ureaza romanilor sa traiasca intr-o Europa in care cetatenii sunt tratati in mod egal, iar vocea Romaniei sa se faca auzita.

- Aceasta a fost lansata de curand, in cadrul unui eveniment de profil, iar in cel mult doua luni va fi disponibila pe piața. Zilele trecute a avut loc, la Cluj, Forumul Serviciilor și Tehnologiilor Medicale, eveniment ce a reunit reprezentați ai serviciilor medicale publice și private, ai autoritaților…

- Retailerii romani care folosesc tehnologia APT, software oferit de Mastercard Advisors, sunt interesati in a-si optimiza reteaua de magazine, dar si in a vedea care este impactul unor remodelari si alte initiative care au nevoie de investitii CAPEX...

- Cunoașteți senzația aia cand sunteți in cautarea unui apartament, mașini, sau al unui alt obicet și care va scapa printre degete pentru ca nu ați avut destul timp sa stați pe plaformele de vanzari online. Tocmai pentru a-i scapa pe romani de aceasta problema, cațiva tineri IT-iși din Alba Iulia și Cluj…

- Vorbind in plenul Parlamentului European, marti, in cadrul unei dezbateri despre viitorul Europei, Klaus Iohannis a ales sa transmita oficialilor prezenti la Strasbourg, intrei ei Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, ca “romanii sunt conectati activ la valorile civice. Au dovedit-o cat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a vorbit despre dorința romanilor de a apara statul de drept, facand referire la protestele din ultimii ani. Șeful statului a facut referire la proteste in contextul apartenenței țarii noastre la Uniunea Europeana.Klaus Iohannis a fost aplaudat cand a…