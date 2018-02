O antreprenoare a investit zeci de mii de euro pentru a ii oferi fiicei sale acces la o educatie de calitate

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Chelaru, primarul independent al comunei botosanene Suharau, este interesat sa dezvolte infrastructura scolara, pentru ca, spune el, numai asa poate creste gradul de civilizatie al oamenilor si se poate dezvolta economia zonei.

- Guvernanții au inceput sesiunea parlamentara de primavara-vara cu piciorul sting. Cel mai probabil, așa va dura intreaga sesiune. Declarația a fost facuta de președinta Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanii, in cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova, referindu-se…

- O campanie inițiata de fundația World Vision Romania se va desfașura in județul Vaslui in perioada aprilie-iunie și se va adresa in special parinților de elevi, in vederea evitarii situațiilor de renunțare la frecventarea cursurilor. “Cele mai multe cazuri de abandon școlar sunt legate de familiile…

- In data de 3 februarie 2018, in cadrul Liceului Pedagogic „Spiru Haret“ din Buzau, a avut loc Simpozionul Regional „Scoala – furnizor de calitate in educatie“, editia a VIII - a, in colaborare cu ISJ Buzau. Coordonatorul principal al simpozionului este doamna Serenella Dinu, profesor al acestui liceu…

- Motivele pentru care apare eșecul se gasesc, insa exista și excepții – business-uri care dovedesc ca inca exista șanse pentru antreprenori, chiar și incepand de la simplul stadiu de start-up. Un asemenea exemplu este Fredy – afacerea cu produse de patiserie care rezista pe piața de peste 7 ani. Dupa…

- Simbolistica zilei mondiale de lupta impotriva cancerului, marcata anual pe data de 4 februarie, consemneaza necesitatea unei aliante puternice intre profesionisti din domeniul sanatatii, cercetatori, guverne, pacienti, reprezentanti ai industriei aferente, dar si mass-media, cu scopul de a preveni,…

- In perioada 26 ianuarie - 4 februarie, la nivelul Mioveniului au fost organizate șase dezbateri publice, in toate zonele și cartierele orașului, intalniri in cadrul carora a fost dezbatut proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul in curs, și au fost prezentate investițiile prevazute…

- Copiii de la Gradinița cu P.P. Scufița Roșie, Alba Iulia, conduși de doamnele educatoare Teoc Georgiana și Coman Maria Floare, s-au intalnit vineri, 2 februarie 2018, cu medicul stomatolog Nicolae Volonciu de la Centrul Stomatologic Remarc Dent, in cadrul unui parteneriat in educație intitulat Dinți…

- Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova înseamna razboi civil, a declarat joi seara presedintele prorus Igor Dodon în cadrul emisiunii ''Acces direct" de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV,

- „Micul pieton” se numește parteneriatul dintre Poliția Gherla și gradinița Arici Pogonici din oraș. Pe 1 februarie, copiii au avut parte de o intalnire cu reprezentatul poliției, agentul de circulație Ovidiu Bota de la serviciul rutier, intr–o activitate instructiv-educativa. Cei mici au aflat astfel…

- Parintii care au copii in scolile primare si gimnaziale din Oradea, Arad si Timisoara trebuie sa stie ca Politia se pregateste sa intre in clase si sa predea eficient cursuri de viata vitale. Impreuna cu colegii de la inspectoratele judetene de invatamant din Oradea, Arad si Timis,…

- Ariston Thermo, liderul pieței locale de centrale termice si boilere electrice, a primit distincția de „Best Buy Award”, fiind considerat de catre romani brandul de centrale termice si boilere cu cel mai bun raport calitate-pret si cea mai buna experienta de cumparare. De asemenea, Ariston fost desemnat…

- Deputatul PSD de Alba Ioan Dirzu susține ca noul program de guvernare s-a construit, la capitolul agricultura, plecand de la urmatoarea intrebare; „Are fiecare roman acces la alimente de calitate, sigure si hranitoare?”. Acesta a prezentat, intr-o declarație politica, principalele programe guvernamentale…

- Nepoțica Deliei a cucerit internetul. De cand a devenit mama, Ioana Matache petrece timpul numai cu micuța Jessica, pe care o surprinde in diferite ipostaze. Intreaga familie este topita dupa Jessica, iar fanii artistei așteapta cu nerabdare noi imagini cu micuța care i-a cucerit definitiv. Aproape…

- Barladul și localitatea Durlești, din Republica Moldova, ar putea realiza investiții finanțate de Ministerul Dezvoltarii in cadrul Programului Operațional Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020. In cadrul ședinței de indata desfașurate pe 23 ianuarie, cei 17 consilieri barladeni prezenți au aprobat…

- Premierul interimar Mihai Fifor a ținut sa ii ureze succes, in ultima ședința de guvern prezidata de catre acesta, Vioricai Dancila, adaugand ca este convins „ca echipa guvernamentala ii va oferi tot sprijinul”.„Este ultima ședința de guvern in aceasta formula. (...) Incepand de saptamana…

- Florin Stefan (35 ani) si Claudiu Negrea (23) sunt doi tineri fotografi de evenimente din Romania care vor merge 900 de kilometri pe jos pentru a sprijini reabilitarea Compartimentului Clinic de Boli Infectioase Copii din Arad. Claudiu a promovat prin imagini pana acum intreg proiectul, insa a venit…

- Oana Cuzino este una dintre invitatele unei noi ediții Atelierele de Idei Unica, ce va avea loc pe 25 ianuarie, de la ora 19:00, la ParkLake Shopping Center (Bd. Liviu Rebreanu, nr. 4). Alaturi de Oana Cuzino, vei avea ocazia sa-i intalnești pe Miruna Stanculescu (psihoterapeut), pe Ciprian Teleman…

- Noul model Galaxy A8 (2018) va fi disponibil in magazinele Telekom Romania si pe site-ul companiei, telekom.ro, incepand din aceasta saptamana, la pretul de 999 lei, cu abonamentul Mobil 25, anunta compania printr-un comunicat de presa. Inspirat de designul inedit, specific gamelor Samsung premium,…

- Guvernul Dancila va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au incalcat disciplina de partid.

- Luni, 15 ianuarie 2018, apare pe piața romaneasca o noua perspectiva din care pot fi privite taberele de vara și invațarea pentru grupa de varsta 6-15 ani. Se lanseaza Activity Camp, o tabara ce reunește trei tipuri de activitați : de dezvoltare personala, artistico-sportive și de descoperire a limbilor…

- Alumil Rom Industry (ALU), companie care lucreaza in extrudarea aluminiului, a raportat pe bursa ca va furniza in decursul anului materii prime din aluminiu in valoare de 6,8 mil. euro, grupului actionarului majoritar. “Marti, 9 ianuarie, Alumil Rom Industry, in calitate de furnizor, a incheiat…

- In curand, caile de acces și holurile Spitalului de Urgența „Elena Beldiman” Barlad vor fi supravegheate cu camere video. In plus, la intrarea in secții vor fi instalate uși cu acces pe baza de cartela. O prevedere legislativa ce obliga instituțiile publice din țara sa fie dotate cu sisteme de supraveghere…

- Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta RA a fost infiintata in anul 1993 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul de activitate principal vizeaza lucrari de constructie a drumurilor si a autostrazilor. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 31…

- In sistemul de invatamant sunt asteptate schmbari majore anul viitor. Printre acestea se numara introducerea manualului unic, modificarea Bacalaureatului si cresterea salariilor cadrelor didactice.

- O noua terapie genica (genoterapie) ce consta in modificarea celulelor stem hematopoietice ar putea oferi o protectie pe termen lung contra HIV, virusul care cauzeaza SIDA, a anuntat joi o echipa de cercetatori din Statele Unite, citata de Xinhua. In cadrul testelor efectuate pe animale,…

- Pe parcursul saptamanii curente, IM Regia „Exdrupo” a efectuat lucrari de reparatie curenta a cailor de acces in curtile blocurilor de locuinta, pe mai multe adrese. In special, au fost reabilitate intrarile in curtile blocurilor de locuit de pe str.

- Proiectul ”Drumul spre succes – calitate, progres, performanța”, proiect cofinantat din bugetul local al municipiului Turda pe anul 2017, al carui beneficiar este Asociația Parintilor Colegiului National ”Mihai Viteazul” Turda s-a implementat in municipiul Turda, in perioada de 01.09 – 08.12.2017.…

- Chimcomplex Borzesti SA - participant in competitia de achiziție a activelor Oltchim - saluta decizia Adunarii Generale a Creditorilor din 18 decembrie 2017, prin care este aprobat contractul de vanzare de active (Pachetele 1-5 și partial 7) incheiat intre Oltchim SA in calitate de vanzator, Chimcomplex…

- Marți 19 decembrie 2017, la sediul Penitenciarului Ploiesti, in incinta sectiilor de detinere, un grup format din șapte studenti, membri ai Asociatiei Studentilor Crestini Ortodocsi Romani, filiala Ploiesti, insotiti de parintele Anton Savelovici, preot la Parohia “Maica Precista” Ploiesti au…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a agreat in cadrul unei ședințe a Consiliului Consultativ revizuirea obligațiilor privind indicatorii de calitate aferenți serviciului de acces la internet, inființarea unui Punct de informare unic cu privire la infrastructura…

- Dupa ce un grup de jurnalisti de la Chisinau a solicitat un interviu cu ex-premierul Vlad Filat, Departamentul Institutiilor Penitenciare (DIP) a anuntat luni, 18 decembrie, ca nu este in drept sa autorizeze intrevederea jurnalistilor cu fostul prim-ministru, pentru ca acesta are calitate procesuala…

- ISJ Vaslui a finalizat proiectul “Școala și familia – impreuna pentru pentru o educație de calitate”, finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui a organizat conferința finala a proiectului “Școala și familia – impreuna pentru pentru o educație de…

- Membri importanti ai Caselor Regale vin la inmormantarea Regelui Mihai I. Printul Charles al Marii Britanii, fostul rege al Spaniei, Regina Greciei, dar si printul Alexander al Serbiei vor veni in Romania la funeraliile Regelui Mihai I, potrivit Romania TV. In ziua de miercuri, 13 decembrie…

- Cererea de finanțare depusa de Primaria Municipiului Turda pentru proiectul „CEPS Turda – calitate, educație și prietenie in școlile din Turda” a trecut de faza de evaluare, proiectul fiind selectat

- Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donatiile sunt necomisionate - Bursa Binelui, debuteaza anul acesta cu 140 de proiecte sociale inscrise de catre 101 de organizatii nonguvernamentale. Campionatul este o competitie pentru strangerea de donatii adresata ONG-urilor…

- Spune exact daca iti plac omleta, prajite, fierte si vei mai afla cate ceva despre propria personalitate.. Oua jumariEsti un prieten loial, care isi sustine amicii pana la capat. Conservator, insa intotdeauna prietenos fata de ceilalti. Tocmai de aceea, in general oamenii te plac.…

- Piața șemineelor din Romania a cunoscut o creștere puternica in ultimii ani. Iar asta nu doar pentru ca romanilor le place sa fie in pas cu noile trenduri in materie de desing interior, ci pentru ca au inceput sa aiba incredere in cei care le produc. Adica au de unde alege șeminee de calitate! PEFOC.ro…

- Astfel, el a spus ca a venit la DNA in calitate de "regizor-producator" si a ca primit explicatii din partea procurorilor in legatura cu modul de desfasurare a unei anchete. "In calitate de regizor-producator. Martor, nu. Pe scurt, nicio calitate, in niciun fel, nici martor. Eu am vrut sa stiu si le…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum si cadrele didactice. Printre acestea…

- Patru zile de rasfat si buna dispozitie. Asta puteti gasi la centrul DruRelax, in minivacanta care dureaza pana in 3 decembrie. Portile sunt deschise in intervalul orar 9 – 21, tarifele practicate fiind diferite, in functie de varsta: Adulti – acces piscine: 30 lei Adulti – acces piscine si spa: 40…

- Ministerul Transporturilor in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat in data de 29.11.2017 cererea de finanțare pentru proiectul „Modernizarea instalațiilor pe Magistralele 1,2, 3 și TL Metrou – Instalații control acces” depus de S.C. METROREX S.A. in calitate de Beneficiar…

- Mai mult de jumatate dintre tinerii romani cu varsta de 15 ani din sfertul economic cel mai defavorizat nu poseda nivelul minim de competente in stiinta (56,1%), citit (57,5%) si matematica (59%), potrivit datelor CE. Decalajul este unul dintre cele mai ridicate din UE: 36,9 puncte procentuale la stiinta,…

- Google vrea ca site-ul sau de video sa fie accesibil si in regiunile in care nu exista o conexiune stabila la internet sau aceasta este de slaba calitate. In acest scop, compania americana lanseaza aplicatia YouTube Go, scrie yoda.ro.

- Judecatoria Sectorului 4 a explicat motivele care i-au determinat pe magistrati sa admita cererea de eliberare a omului de afaceri Dan Diaconescu, informeaza marți Mediafax. Motivarea precizeaza ca, în perioada petrecuta în închisoare, Dan Diaconescu s-a reeducat, iar…

- Pe parcursul emisiunii “Acces direct” a fost prezentat un caz incredibil, cu o femeie trecuta de prima tinerete care si-a spus povestea cutremuratoare. Aceasta a sustinut ca sotul o chinuie de mai multi ani si ca traieste un calvar. A

- S-a intamplat miercuri, 15 noiembrie: A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata de Guvern, cu incadrarea in deficitul bugetar de 2,96% din PIB și avand in vedere datele ce argumenteaza posibilitatea unei creșteri economice de 6,1% fața de 5,6% cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, iși indreapta atenția spre populația din cartierele defavorizate ale țarii. El a fost de multe ori criticat ca este mai mult un președinte al bogaților decat al somerilor si al celor in situații de saracie extrema.