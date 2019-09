Stiri pe aceeasi tema

- Rotterdam va gazdui cea de-a 65-a editie a Concursului Muzical Eurovision de anul viitor, au anuntat vineri organizatorii dupa ce orasul-port olandez a castigat competitia cu singurul rival, Maastricht, relateaza Reuters. Cantaretul si compozitorul olandez Duncan Laurence a castigat competitia…

- Coreea de Nord pare sa dezvolte arme balistice menite sa penetreze scutul antiracheta ce protejeaza Japonia, a spus ministrul apararii de la Tokyo, potrivit Guardian. Takeshi Iwaya a declarat ca Japonia crede ca rachetele sunt unele cu raza scurta de tip nou, aratând ca acestea au traiectorii…

- Statele Unite, Italia, Franța, Marea Britanie și Germania solicita Serbiei și Kosovo sa relanseze dialogul privind normalizarea legaturilor, pentru a permite avansarea discuțiilor referitoare la aderarea la Uniunea Europeana, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Negocierile dintre Belgrad și…

- Greta Thunberg, adolescenta din Suedia care a creat o revoluție la nivel mondial militand pentru lupta impotriva schimbarilor climatice, va traversa Atlanticul intr-o barca cu panze pentru a ajunge la New York și a participa la o dezbatere privind schimbarile climatice. Greta isi va suspenda cursurile…

- Piesa "Bohemian Rhapsody", lansata de trupa Queen in 1975, a devenit cea mai veche piesa care a depasit un miliard de vizualizari pe YouTube. Clipul oficial al piesei maraton, care imbina stilurile opera-rock-balada, a fost vizualizat de 1 miliard de ori pana pe 21 iulie, reușind ca la 44 de ani e la…

- Toti cei 23 de membri de echipaj ai petrolierului sub pavilion britanic Stena Impero, sechestrat vineri de Iran, sunt in siguranta si in stare de sanatate buna, au asigurat duminica autoritatile portuare din provincia Hormozgan, transmite Reuters. Directorul Organizatiei maritime si portuare iraniene…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 4,9% in iunie, la 223.421 unitati, a patra luna de declin consecutiv, a anuntat joi Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters. În topul celor mai bine vândute modele, luna trecută…