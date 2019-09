Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre polițiștii care au vorbit cu Alexandra Maceșanu, dupa ce ea a sunat la 112, au fost audiați de DIICOT chiar in ziua in care au ajuns in fața anchetatorilor și membrii familiei Dinca.

- O adolescenta in varsta de 17 ani, din Craiova, a anunțat, miercuri, Poliția Locala ca este urmarita, iar in timpul intervenției, agenții au gasit asupra ei noua plicuri care conțineau droguri. Cazul a fost preluat de DIICOT Craiova, fiind anunțata și familia fetei, anunța MEDIAFAX.Citește…

- O tanara din localitatea Diosti a sunat la 112 dupa ce a fost amenintata cu moartea de fostul prieten care a intrat peste ea in casa. Politistii din Diosti au ajuns tarziu la fata locului si i-au spus ca o vor amenda daca mai suna la 112. Conducerea Inspectoratului de Politie al judetului Dolj a dispus…

- Avocata Ingrid Mocanu a avut parte de o experiența neplacuta in fața DNA Constanța și a apelat la 112, fiind pusa in legatura cu poliția. Avocata dezvaluie ca un echipaj de poliție a venit abia dupa aproximativ o ora, deși aceștia aveau adresa exacta. Motivul este unul incredibil, polițiștii nu aveau…

- Apar noi informatii bomba privind ancheta pentru gasirea Alexandrei Maceșanu. In timpul unuia din cele cinci apeluri avute la 112 și Poliție, Alexandra a gasit o carte de vizita și le-a dat oamenilor legii datele de pe ea.Citește și: BOMBA Gheorghe Dinca a fost AUDIAT la Craiova pentru o…

- O scena halucinanta s-a petrecut azi dimineața in Gradina Romei, din Satu Mare. Un barbat s-a spanzurat. Barbatul avea 50 de ani, iar trupul neinsuflețit a fost gasit in gara unde se aștepta trenulețul pentru copii, transformata intr-un foișor. Barbatul ar fi lasat și un bilet de adio, a anunțat presasm.ro.…