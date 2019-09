Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a transmis joi ca și președintel Comisiei Europene este raspunzator pentru votul negativ primit joi de Rovana Plumb in Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a Parlamentului European pentru funcția de comisar european.„Am spus de la inceput ca Rovana Plumb…

- Acuzatiile in acest sens au fost lansate de un fost membru al serviciilor secrete belgiene, a mentionat sambata seara procuratura tarii, fara a da alte detalii. Ancheta, dezvaluita initial de ziarele L'Echo si De Tijd si aflata intr-o faza incipienta, are loc in contextul in care Reynders candideaza…

- Acuzatiile care i se aduc sunt legate de construirea Ambasadei Belgiei din Kinshasa, inchirierea sediului Politiei federale si de alte fapte, potrivit ziarului scrie De Tijd. Ancheta arata ca Reynders a primit sau spalat bani printr-o schema care implica achizitionarea de obiecte de arta…

- Sylvie Goulard a fost aleasa de presedintele francez Emmanuel Macron pentru a ocupa postul Frantei in Comisia Europeana, care isi va incepe mandatul pe 1 noiembrie. Ea va trebui insa sa treaca de audierea din Parlamentul European pentru a obtine acest post. Desemnarea a provocat o oarecare impotrivire,…

- "El a fost predat (...) in cursul diminetii autoritatilor belgiene", a declarat purtatorul de cuvant pentru AFP, adaugand ca acest barbat in varsta de 39 de ani retinut in iunie este suspectat ca le-a furnizat arme atacatorilor de la sala de concerte Bataclan de pe 13 noiembrie 2015.Suspectul…

- Noul presedinte al Parlamentului European, David Sassoli, si-a marcat vineri debutul presedintiei cu un omagiu adus victimelor terorismului, prin depunerea unei jerbe de flori la o statie a metroului din Bruxelles, tinta unor atentate sangeroase in martie 2016, informeaza France Presse."Acesta…

