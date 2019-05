Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la un an de închisoare de o instanta din Londra, pentru ca a încalcat conditiile eliberarii conditionate, atunci când s-a refugiat în ambasada Ecuadorului, unde a ramas sapte ani. Australianul, în vârsta…

- Institutiile de stat din Ecuador au fost tintele a 40 de milioane de atacuri lansate de hackeri dupa expulzarea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, din ambasada ecuadoriana de la Londra, a declarat luni ministrul adjunct al telecomunicatiilor, Patricio Real, citat de Xinhua. Potrivit…

- Julian Assange a incalcat in mod termenii azilului politic și a incercat sa foloseasca ambasada ecuadoriana din Londra pe post de centru de spionaj, a declarat Lenin Moreno, președintele Ecuadorului, intr-un interviu acordat pentru The Guardian. Lenin Moreno a mai spus ca a primit un angajament scris…

- La aproape sapte ani de cand isi gasise refugiu in sediul ambasadei Ecuadorului din capitala Marii Britanii, pentru a evita extradarea catre Suedia, Julian Assange a fost scos, joi, cu escorta chiar din cladirea reprezentantei diplomatice. Ministrul britanic de Interne a confirmat arestarea lui Assange,…

- Politia britanica a anuntat joi, in jurul pranzului, ca fondatorul WikiLeaks a fost arestat in sediul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde Assange se refugiase din 2012 pentru a nu fi extradat in Suedia, unde era acuzat de viol, intr-un dosar inchis intre timp. 'In conformitate cu angajamentul…