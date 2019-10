O analiză lucidă (II) Asadar, in Navala catre Europa, analizand fenomenul urbanizarii galopante din tarile subsahariene, Stephen Smith arata ca el va accentua procesul de pauperizare, pentru ca tot mai putini vor fi oamenii in masura sa cultive pamantul. Africa ar putea sa-si satisfaca singura nevoile alimentare, dar va trebui sa dezvolte o agricultura intensiva, in asa fel incat sa-si mareasca de cinci ori productia in anul 2050. Independenta statelor africane nu a adu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

