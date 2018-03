O analiza a sistemului bancar din Romania: 2018 e anul premierelor. Ce mai urmeaza?

Stiri pe aceeasi tema

- Firma suedeza de restructurare a datoriilor Hoist Finance este pe punctul de a cumpara portofolii de credite neperformante de la bancile grecesti care se pregatesc sa scape de aceste credite care au devenit neperformante in perioada crizei datoriilor suverane, informeaza Bloomberg. "Au fost foarte multe…

- National Bank of Greece (NBG) anunta investitorii ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) a respins solicitarea OTP Bank de a achizitiona o participatie de 99,28% din Banca Romaneasca, subsidiara sa din Romania, informeaza grupul bancar elen. Aprobarea BNR reprezenta condiţia prealabilă pentru…

- Managementul OTP Bank analizeaza aspectele juridice ale deciziei Bancii Nationale a Romaniei (BNR) de a respinge achizitia Bancii Romanesti, iar termenul limita de contestare a deciziei este 29 martie 2018, potrivit bancii. “OTP Bank informează piaţa de capital că Banca Naţională…

- National Bank of Greece (NBG) anunta investitorii ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) a respins solicitarea OTP Bank de a achizitiona o participatie de 99,28% din Banca Romaneasca, subsidiara sa din Romania,...

- Conducerea OTP Bank spune ca nu renunța la planurile de dezvoltare in Romania și ca, mai mult, analizeaza "aspectele juridice" ale scrisorii prin care Banca Naționala a Romaniei(BNR) a anunțat ca nu iși da avizul pentru preluarea de catre maghiari a Bancii Romanești. De partea cealalta, acționarul majoritar…

- OTP Bank confirma printr-un comunicat ca a primit in 14 martie notificarea BNR prin care aviza negativ achizitia pachetului de actiuni detinute de Banca Nationala a Greciei la Banca Romaneasca, in valoare de 99.28% si a portofoliului suplimentar din Romania apartinand altor subsidiare ale NBG. "Managementul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) anunta ca se opune preluarii Bancii Romanesti de catre OTP Bank Romania. Institutia nu a precizat, insa, motivele pentru care a respins preluarea. OTP Bank a anuntat, la jumatatea anului trecut, ca a ajuns la un acord pentru preluarea Bancii Romanesti, de la National…

- OTP nu a comunicat pana acum nicio reactie dupa decizia BNR, (pe 15 martie a fost Ziua Nationala a Ungariei) dar a transmis ZF ca va reveni luni, 19 martie, cu o pozitie oficiala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat ieri decizia fara precedent de a se opune intentiei grupului maghiar…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se opune intentiei OTP Bank Romania de a achizitiona o participatie de 99,28% din Banca Romaneasca si precizeaza ca motivele care stau la baza deciziei nu pot...

- "Banca Nationala a Romaniei informeaza ca (...) se opune intentiei OTP Bank Romania SA de a achizitiona o participatie calificata directa (in proportie de 99,28%), respectiv intentiei OTP Bank Nyrt. de a achizitiona o participatie calificata indirecta (in proportie de 99,28%), din capitalul social si…

- Banca Nationala a Romaniei a respins miercuri cererea grupului ungar OTP de autorizare a achizitiei Bancii Romanesti de la grupul elen National Bank of Greece (NBG), decizie fara precedent la un asemenea nivel, potrivit publicației ZF.ro. Avizul negativ al BNR pentru preluarea Bancii Romanesti franeaza…

- Dupa mai multe luni de suspans, Banca Nationala a României a respins ieri cererea grupului ungar OTP de autorizare a achizitiei Bancii Românesti de la grupul elen National Bank of Greece (NBG), decizie fara precedent la un asemenea nivel, ceea ce ridica

- ♦ Avizul negativ franeaza intentia de extindere a OTP Bank, care urmarea sa intre in top 10 in Romania. ♦ Grecii de NBG trebuie sa caute acum un nou cumparator. Dupa mai multe luni de suspans, Banca Nationala a Romaniei a respins ieri cererea grupului ungar OTP de autorizare…

- Grupul ungar OTP, aflat in extindere pe piața din Romania prin preluarea unor banci, se pregatea sa achiziționeze Banca Romaneasca. Acordul fusese semnat in 2017. In varaanului trecut, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece, care deține Banca Romaneasca. Conform unor surse…

- De altfel, acum doua saptamani si Sandor Csanyi a declarat oficial ca are o presimtire legata de decizia BNR, scrie Ziarul Financiar. In vara lui 2017, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece de achizitie a Bancii Romanesti. Conform unor surse de pe piata, OTP a oferit 70…

- Banca Nationala a Romaniei a respins miercuri cererea grupului ungar OTP de achizitie a Bancii Romanesti, decizie fara precedent la un asemenea nivel, ceea ce ridica multe semne de intrebare legate de motivele acestei respingeri. De altfel, acum doua saptamani si Sandor Csanyi a declarat oficial…

- Banca Naționala a Romaniei nu a aprobat tranzacția prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca de la Național Bank of Greece. Decizia de respingere a tranzacției poate fi contestata de OTP doar intr-o procedura cu Banca Naționala, aducand in fața Consiliului de Administrație al BNR lamuriri…

- Cei 2 miliarde de lei alocati programului asigura achizitia a peste 20.000 de locuinte. Bancherii estimeaza ca fondurile se vor termina rapid din cauza faptului ca multi romani isi doresc sa achizitioneze o locuinta. Creditul Prima Casa este printre cele mai accesibile credite imobiliare, datorita…

- BNR a respins miercuri tranzacția prin care banca maghiara OTP urma sa preia Banca Romaneasca, dupa ce in ultima perioada s-a speculat intens pe acest subiect, dat fiind faptul ca aprobarea intarzia mult peste media in care BNR decidea in situații similare, anunța hotnews. Deși nu au fost facute inca…

- Tranzacția prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca de la Național Bank of Greece a fost respinsa de Banca Naționala a Romaniei. Aprobrea cererii de autorizare de catre banca centrala era condiție legala esențiala, informeaza surse din piața. Potrivit profit.ro, este pentru…

- Tranzacția prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca de la Național Bank of Greece a fost respinsa de Banca Naționala a Romaniei. Aprobrea cererii de autorizare de catre banca centrala era condiție legala esențiala, au declarat surse din piața, citate de Profit.ro. Este pentru prima…

- Numarul brandurilor locale se va reduce odata cu finalizarea proceselor de fuziune si achizitie demarate in 2017, iar nume precum Bancpost sau Banca Romaneasca sunt in pericol de a disparea. Valul falimentelor din anii ’90 si achizitiile din cele doua decenii care au urmat au facut ca…

- Startupul romanesc de tehnologie UiPath a obtinut o investitie de 153 milioane dolari, unul dintre principalii investitori este Capital G, fondul de investitii al Google. Firma a fost evaluata in urma acestei investitii la 1 miliard de dolari si devine primul "unicorn" romanesc, potrivit anuntului oficial…

- Marfin Bank a fost vanduta catre o influenta familie din Grecia. Marfin Bank Romania, subsidiara a falimentarei Cyprus Popular Bank, a fost cedata catre consorțiul format de Barniveld Enterprises și fondul de investiții Duet Private Equity, scrie Profit.ro . Vehicolul de investiții Barniveld Enterprises,…

- Sandor Csanyi, presedintele OTP Group, a declarat astazi intr-o conferinta la Budapesta ca „are o presimtire rea” legata de rezultatul tranzactiei prin care sucursala locala a ungurilor a preluat Banca Romaneasca de la grupul elen National Bank of Greece. Csanyi se teme ca BNR nu isi va da acordul…

- „In avanpremiera va pot spune ca programul a fost demarat pe data de 15 februarie si am epuizat pana acum deja 5% din plafonul pe 2018. De pe 15 februarie, primim cam 60-70 de dosare Prima Casa pe zi“, a declarat Alexandru Petrescu, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor…

- 15 banci au primit fonduri Prima Casa in 2018. VEZI lista Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anuntat lansarea Programului "Prima Casa" 2018, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finantelor Publice, a acordului de distribuire pentru plafonul de 2 miliarde de…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) lanseaza Programul Prima Casa 2018, dupa ce a primit de la Ministerul Finantelor Publice acordul de distribuire pentru plafonul de 2 miliarde lei, anunta un comunicat al institutiei. Programul Prima Casa 2018 va fi derulat…

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunța lansarea Programului Prima Casa 2018, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finanțelor Publice, a acordului de distribuire pentru plafonul de 2 miliarde lei. In premiera, in acest an alocarea plafonului total intre finantatorii…

- Anul acesta s-au schimbat criteriile de alocare a plafonului total pentru banci, pe baza unei noi proceduri de evaluare a activitatii desfasurate de finantatori in anul 2017, in functie de ponderea garantiilor acordate de fiecare finantator in totalul garantiilor acordate in cadrul programului in anul…

- Alternativa la credite pentru afacerile din IT din Cluj: finanțare contra a 6% din firma Techcelerator, primul accelerator de business din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea companiilor aflate inca in faza de preaccelerare, va fi lansat la Cluj in 26 februarie. Cu aceasta ocazie…

- Reprezentantii cooperativei agricole „Tara Mea” anunta ca, in urmatoarele doua luni, vor deschide o fabrica de lactate la Barlad, in urma unei investitii de 7 milioane de euro, urmand ca alte doua milioane de euro sa fie alocate pentru modernizarea fabricilor similare de la Berca si Arad. Cu trei fabrici,…

- Casa de avocatura Schoenherr a anuntat promovarea in pozitia de counsel a Adinei Damaschin, practica specializata de banking & finance si capital markets a biroului Schoenherr si Asociatii incluzand in prezent 11 avocati. Cu o experienta bogata in acordarea de asistenta juridica in legatura…

- Reprezentantii cooperativei agricole „Tara Mea” anunta ca in urmatoarele doua luni vor deschide o fabric de lactate la Barlad, in urma unei investitii de 7 milioane de euro, urmand ca alte doua milioane de euro sa fie alocate pentru modernizariarea fabricilor similare de la Berca si Arad.

- Mara Matei, manager de proiect la „Terre des hommes”, se va intalni, pe 6 și 7 februarie, cu reprezentanții a 37 de comunitați din județ in care fundația va face investiții in beneficiul copiilor. „Organizam intalniri cu reprezentanții comunitaților cuprinse in proiectul «Suport pentru infrastructura…

- Firma care deține compania McDonald’s intenționeaza sa deschida un astfel de fast-food in Focșani, langa Kaufland. Reprezentanții firmei au dat un anunț de angajare pentru funcția de „Manager Trainee – McDonald’s Focșani“. De-a lungul anilor, McDonald’s a fost in centrul mai multor scandaluri legate…

- De cateva zile administratorii firmelor lugojene au o mare problema, dupa ce s-au trezit la porti cu reprezentantii firmei de salubritate Retim. Firma timisoreana urmeaza ca de la 1 mai sa preia gestionarea deseurilor menajere de pe raza municipiului Lugoj, iar de cateva saptamani reprezentantii sai…

- Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, a avut o serie de întrevederi cu oficiali ai statului Carolina de Nord, SUA, în care au fost abordate relațiile de cooperare cu Republica Moldova și intensificarea dialogului bilateral. În discuțiile cu Directorul Departamentului…

- Nu mai puțin de 22.334.000 lei au alocat reprezentanții Consiliului Județean Timiș in propunerea de buget pe anul 2018 pentru Sanatate. La Spitalul Județean Timișoara este alocata suma de peste 4 milioane lei din buget pentru proiecte de investiții „in continuare”. Printre proiectele…

- Delegația chineza a fost condusa de directorul adjunct al China International Travel Service Beijing Co., LTD, cel mai mare operator de turism din China, care deruleaza o campanie de promovare a potențialului turistic romanesc pe piața chineza. Grupul de vizitatori a fost compus din reprezentanți…

- Piața de fuziuni și achiziții din Romania a inregistrat o valoare de 3,8 mld. euro in 2017, arata o analiza a Deloitte Romania realizata pe baza surselor publice și a tranzacțiilor cu valoare comunicata. Adaugand tranzacțiile cu valoare necomunicata, totalul pieței este intre 4 și 4,6 mld euro, conform…

- Grupul maghiar OTP a varsat 125 milioane de lei la capitalul sucursalei din Romania, potrivit unui anunt pe bursa din Ungaria. Dupa aceasta majorare capitalul social al OTP Bank Romania a crescut la aproape 1,38 miliarde de lei. Este posibil ca injectia de capital sa vina in contexul in care in…

- Inca o banca se retrage din Romania: israelienii de la Bank Leumi au decis sa vanda subsidiara din țara noastra catre fondul britanic de investiții Argo Capital Management. Potrivit Reuters , Bank Leumi a decis vanzarea a 99,91% din acțiunile deținute la filiala din Romania ca parte a strategiei de…

- Deși ordinul de incepere a lucrarilor a fost semnat inca din mai 2014, iata ca anul acesta se implinesc patru ani de șantier, iar cladirea tot nu e gata. Au fost probleme mari cu firma constructoare, care a intrat in insolvența, dar și cu proiectul, iar lucrarile au fost preluate de alta societate.…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., scrie Reuters, preluata de Agerpres. Banca israeliană a semnat un acord de principiu pentru vânzarea participaţiei de 99,91%, deţinută…

- Miscare neasteptata pe piata bancara! Leumi, cea de-a doua banca din Israel, iși vinde unitatea din Romania companiei britanice de investiții Argo Capital Management, potrivit Profit.ro.Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt Dana Chera...' Argo Capital…

- ♦ Consolidarea sistemului bancar autohton va continua in acest an in conditiile in care mai exista banci care isi cauta cumparator, iar cateva tranzactii parafate in 2017 urmeaza sa se finalizeze in acest an. Totodata, procesul de restructurare, prin reducerea numarului de angajati si de unitati,…

- Banca elena Piraeus Bank a anuntat joi ca a incheiat un acord cu fondul de investitii J.C. Flowers pentru vanzarea integrala a operatiunilor din Romania. Tranzactia a fost aprobata de board ul directorilor Piraeus Bank si de Fondul Elen de Stabilitate Financiara, urmand sa fie solicitat acordul autoritatilor…

- Banca elena Piraeus Bank a anuntat joi ca a încheiat un acord cu fondul de investitii J.C. Flowers pentru vânzarea integrala a operatiunilor din România. Tranzactia a fost aprobata de board-ul directorilor Piraeus Bank si de Fondul Elen de Stabilitate Financiara, urmând…

- Pentru fiecare din sectoarele economiei, 2017 a fost anul in care au avut loc tranzactii - fuziuni/achizitii - de ordinul sutelor de milioane de euro care au insemnat, uneori, recorduri istorice. Nume ca Bitdefender, Sensiblu, Banca Romaneasca sau Polisano si-au schimbat proprietarii in acest an.…