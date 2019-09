Stiri pe aceeasi tema

- O turista americanca de 19 ani, arestata in Rusia cu canabis medicinal, risca sa primeasca pana la trei ani de inchisoare intr-o tara cunoscuta pentru legile ei severe in materie de droguri, relateaza miercuri France Presse, potrivit Agerpres.Audrey Elise Lorber avea 19 grame de canabis asupra…

- O situatie incredibila care s-a intamplat in SUA face inconjurul lumii. In timp ce in Republica Moldova se poate transporta orice pe acoperisurile masinilor, chiar si in conditii de nesiguranta totala cum este in imaginea de mai jos, peste ocean se pot gasi oameni care sa mute cu locul intr-un astfel…

- Un barbat din Sebeș a fost transportat de polițiști la Penitenciarul Aiud. A ajuns dupa gratii pentru furt calificat, fiind condamnat la 8 luni de inchisoare. Potrivit IPJ Alba, joi, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din Sebeș au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii…

- Un grup de extremisti de dreapta a creat „o lista a mortii” cu persoane de stanga si pro-refugiati prin accesarea bazelor de date ale politiei si apoi au depozitat arme si au cumparat saci pentru a-si ucide victimele si a se debarasa de cadavre, conform presei germane, relateaza The Guardian.Procurorul…

- Politistii din Aiud au depistat un barbat din municipiu, care detinea, ilegal, un detector de metale. A fost sanctionat contraventional, iar detectorul de metale a fost confiscat. Reamintim faptul ca, pentru detinerea unui detector de metale, este necesara obtinerea unei autorizatii. Potrivit IPJ Alba,…

- Un cuplu de infractori cunoscut ca Bonnie și Clyde varianta italiana, care a vindea haine pe internet în numele actorului american George Clooney, a fost arestat în Thailanda, scrie CNN.Francesco Galdelli, în vârsta de 58 de ani, și soția sa, Vanya Goffi, în vârsta…

- Posesorul unui mandat european de arestare, depistat la Blaj Un barbat pe numele caruia autoritatile italiene au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni contra proprietatii, a fost depistat de politistii, la Blaj. La data de 6 iunie 2019, politistii de investigații criminale…