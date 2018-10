Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin s-a simțit foarte rau in ultima perioada și… deși uneori e discreta cu viața privata, frumoasa artista de muzica populara a impartașit fanilor diagnosticul cu care se confrunta. Citește și: Sunt declarații mai dure ca niciodata! Fostul soț o acuza pe Maria Constantin ca… Maria Constantin,…

- Moment de sarbatoare in familia lui Adrian Mutu. Fiul sau cel mare, Mario, a implinit 16 ani. Fostul fotbalist este mandru de fiul sau, astfel ca a tinut sa impartaseasca cu toata lumea fericirea din familia sa. Mario a implinit 16 ani, iar tatal sau a vrut sa-i transmita inca o data sfaturi parintesti,…

- Dani Mocanu da lovitura in lumea manelelor, iar Guța și Florin Salam iși mușca degetele. Manelistul a fost rasplatit cu un trofeu din partea celor de la YouTube dupa ce a atins numarul de un milion de abonați. ”Va pup și va iubesc!” a declarat Dani Mocanu dupa ce a primit trofeul. Concurența este acerba…

- Un sofer roman de TIR a primit o amenda record in Germania, dupa ce politistii au descoperit ca barbatul a manipulat aparatul tahograf si avea inregistrata o singura pauza in patru zile. Totul s-a intamplat marti, 28 august, pe autostrada A2, in timp ce soferul roman se indrepta catre Dortmund. Politistii…

- O americanca maritata cu un combatant al gruparii Stat Islamic (SI) si arestata in Siria a fost inculpata pentru ca ar fi furnizat ajutor material organizatiei jihadiste, a indicat joi ministerul american al Justitiei, citat de AFP. Samantha Marie Elhassani, 32 de ani, este acuzata ca…

- Caitlin, fetita in varsta de șase ani, a primit cadou de la mama sa dreptul de a cumpara online o papușa Barbie, folosind smartphone-ul acesteia. A doua zi, insa, cea mica a luat din nou telefonul mamei sub pretextul ca vrea sa vada in ce stadiu se afla comanda ei. A accesat iar aplicația…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a numit pe actorul american Steven Seagal emisar special in Statele Unite, in incercarea de a imbunatați relațiile dintre cele doua țari in ceea ce privește “sfera umanitara”, relateaza BBC. Altfel spus, el a devenit un fel de ambasador al bunavointei, cum este…