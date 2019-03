Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Simona Halep, 27 de ani, anul 2019 a debutat abrupt. A pierdut inca din primul meci la Sydney, apoi a fost eliminata in optimi la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Cazuta de pe locul 1 WTA pe 3, Simona Halep a urcat ulterior pe locul 2 in topul jucatoarelor profesioniste…

- Compania TAROM si-a majorat cu 1,4% cota de piata in Romania in 2018, prin cresterea cu 40% a numarului de pasageri pe rute interne, fata de anul 2017, potrivit datelor operatorului aerian national, remise AGERPRES. Pentru anul 2018, transportatorul Romaniei raporteaza vanzari mai mari cu 49,63…

- Fostul candidat la alegerile prezidențiale americane din 2014, senatorul democrat Bernie Sanders, a trimis o scrisoare catre Catalyst Pharmaceuticals în care cere companiei sa explice de ce medicamentul Fridapse, gratuit pâna recent și folosit pentru tratarea sindromului miastenic Lambert-Eaton…

- Facebook a fost intens criticata in 2018 și scandalurile s-au ținut lanț, dar la capitolul financiar compania a stat excelent, avand un profit net record de peste 22 miliarde dolari și venituri de peste 55 miliarde dolari. Compania spune ca, in total, Facebook, Instagram, Whatsapp și Messenger sunt…

- Automobil Lamborghini Huracan in editie limitata este premiul unei tombole caritabile pentru care biletele pornesc de la suma de 10 dolari. Este vorba de mașina care anul trecut a fost binecuvantata de Papa Francisc. Suveranul Pontif a primit, in 2018, din partea companiei de automobile, un Lamborghini,…

- Impactul Brexitului pentru Ford, pe baza calculelor interne, ar fi cuprins intre 500 de milioane de dolari si 1 miliard de dolari, in functie de o serie de factori, potrivit unui comunicat al grupului. Sky News a relatat joi ca impactul ar putea fi de 800 de milioane de dolari. Constructorii…

- Femeia povestește ca iubitul ei a inceput sa iasa in oraș aproape in fiecare week-end. Pentru ca barbatul venea foarte tarziu acasa, ea a decis sa-i ceara 50 de dolari daca vine mai tarziu de patru dimineața. Cuplul care este impreuna de doi ani s-a chinuit sa se adapteze reciproc la programul social…

- Apple și-a revizuit in scadere estimarile de vanzari pentru ultimul trimestru din 2018 din cauza scaderii pieței chineze, fiind prima oara cand compania face astfel de modificari in ultimii 15 ani. Mai multe surse au spus in ultimele luni din 2018 ca vanzarile iPhone in China sunt slabe, iar anunțul…