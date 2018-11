Maria Ilioiu, una dintre cele mai sexy ispite de la ”Insula Iubirii”, trece printr-o situație delicata. Tanara a acuzat probleme medicale in urma unui tatuaj, iar controversele iscate in jurul subiectului au escaladat. (Cum caștigi bani rapid) CANCAN.RO. SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, marturisirile de-a dreptul uluitoare ale artistului tatuator care a […] The post O amenința cu procesul pe una dintre sexy-ispitele de la ”Insula Iubirii”: ”Trebuie sa plateasca” appeared first on Cancan.ro .