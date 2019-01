O ambulanţă din Tulcea s-a răsturnat pe şosea. Asistenta a avut nevoie de intervenția medicilor Ambulanța implicata in accident transporta o pacienta de la Constanta. Totul s-a intamplat in jurul orei 14.20 la intersectia DJ 226 cu DN 22 Constanta - Tulcea, in zona localitatii Tariverde. "Un barbat de 39 de ani a condus o autoutilitara pe DJ 226 dinspre Sinoe catre Cogealac, iar la intersecția cu DN 22 nu a acordat prioritate si a intrat in coliziune cu o ambulanța care se deplasa dinspre Tulcea catre Constanța avand semnalele luminoase in functiune. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala usoara a unei femei in varsta de 45 de ani", potrivit IPJ Constanta. Femeia ranita in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

